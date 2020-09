Tilbage på skolebænken

Én gang om året mødes alle eleverne fra en klasse, der gik ud for præcis 60 år siden på Islev Skole, til en stor fest. I år var der 60-års jubilæum for den gamle realklasse og derfor blev der også vist rundt på skolen, så de kunne se den store udvikling, der har været. "Meget lignede sig selv, men det er sjovt at se, hvor flotte forhold de har fået og hvor meget teknologi, der er kommet ind i skoledagen. Sådan var det ikke dengang, vi gik der," fortæller Marianne Engberg, der er havde inviteret lokalavisens fotograf med på rundvisningen. Foto: Brian Poulsen

Af Christian Valsted

Hvordan var det at gå i skole i 1950’erne. Dét blev der talt meget om, da Islev Skole sidste lørdag lagde gulve og skolegård til en anderledes genforeningsfest. Her var det nemlig 60 år siden, at realklassen gik ud.

”Vi mødes én gang om året hos vores gamle klasselærer. Hun sagde på den sidste skoledag, ’at vi mødes sidste lørdag i august hos mig’. Det gjorde vi, indtil hun døde i 1997 og siden har det gået på skift hos os andre. Vi har mødtes 60 år i træk nu,” fortæller Marianne Engberg.

Hun bor til daglig i Nordsjælland og havde, som mange af de andre, taget turen hele vejen til det nordlige Rødovre, hvor to pensionerede lærere viste rundt.

”Jeg er meget imponeret over skoleundervisningen i Rødovre. Der er god plads og gode faciliteter. Det var to gamle lærere, der viste os rundt. De kunne huske tilbage til dengang, hvor man godt måtte slå eleverne, det var der et par lærere, der godt kunne lide at gøre,” siger hun og husker sin klasselærer:

”Da hun kom ind første gang i vores klasse, var vi 46 elever. Der står hun og kigger og siger, at jeg slår ikke, men når jeg siger, at der skal være ro, så skal der være ro. De dygtige lærere var på den måde med til, at vi udviklede et godt kammeratskab, der har varet hele livet.”

Snakker om alt

Hun fremhæver igen og igen det gode venskab blandt de tidligere klassekammerater.

”Vi taler med hinanden om, hvordan det går. Er der kommet børnebørn og hvordan man har det. Der er kun tre fra klassen, der er døde, så vi har meget at snakke om. Resten er sunde og raske og har alle sammen meget at fortælle fra et godt langt liv,” siger hun og tilføjer:

”Der er kun to fra klassen, der bor uden for landets grænser, men de har også med jævne mellemrum deltaget, men ikke i år på grund af coronavirus.”

Efter rundvisningen på skolen talte eleverne om deres gamle inspektør, der blev skoledirektør for hele kommunen og fik en finger med i projektet med et pædagogisk forsøgscenter i Islev, men der stoppede alvoren også.

”Efter rundvisningen tog vi på Restaurant Bøgely på Bakken til en dejlig frokost, men vi droppede gåturen på grund af regnvejr, men så var der bare plads til mere hygge.”