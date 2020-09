Thomsen satte point på kontoen

Emil Thomsen scorede to gange, da Avarta endelig fandt vej til nettet. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Med to scoringer af anfører Emil Thomsen sikrede Avarta sig sæsonenes første point.

Af Peter Fugl Jensen

Avarta fik brudt to vigtige forbandelser i sæsonens kamp fire. Først og fremmest fik Avarta scoret sæsonens første mål, for der gik kun to minutter af søndagens kamp før bolden lå i nettet, signeret Emil Thomsen.

Men den tunge sæsonstart så ud til at fortsætte, da Roskilde scorede to gange – fordelt på et mål i 1. halvleg og et mål kort ind i 2. halvleg.

Endnu mere malurt i Avarta-bærgeret var det, at Victor Guldbrandsen udlignede, da netop Guldbrandsen skiftede fra Avarta til Roskilde den 4. september i år.

Men anfører Emil Thomsen gik forrest for hjemmeholdet, da han udlignede til 2-2 med cirka et kvarter tilbage af kampen. Målet gav håb om den første sejr over FC Roskilde siden 16. oktober 2005, men den lange sejrstørke over domkirkebyen blev ikke stoppet denne smukke efterårssøndag på Espelunden Stadion, da stillingen stadig var 2-2, da kampens hoveddommer Rasmus Nielsen fløjtede kampen af.

Avartas næste kamp er på lørdag klokken 13 ude mod Vanløse.