Sunde idéer væltede ud på workshop

Skal Rødovre have et fritidspas, så du gratis kan prøve idrætsgrene? Skal rollemodeller hjælpe unge piger ind i foreningerne? Skal der laves en app, så du kan se, hvor du kan røre dig og skal vi være den første kommune i landet, hvor alle kan cykle før skolestart? Idéerne stod i kø, da vigtige aktører holdt workshop om vores sunde hverdag.

Vores sunde hverdag Det skal være nemmere at leve sundere. Budskabet fra stor workshop på Islev Skole taler sit eget tydelige sprog. Der er brug for flere små initiativer på tværs af foreninger, hvis børn og unge, og især piger og udsatte, skal have en sundere hverdag.

Af André Bentsen

Selvom deltagertallet på grund af coronarestriktionerne blev halveret få dage før kickoff, var der alligevel 50 vigtige medspillere og relevante aktørerer fra Rødovre samlet, da det kommunale sundhedsfremmeprojekt ‘Vores Sunde Hverdag’ torsdag aften afholdt brainstorm på Islev Skole.

Målet; Sammen at få flere borgere til at trives og bevæge sig i hverdagen.

“Jeg har fulgt projektet fra start og har cyklet rundt i området med forskerne i lokalområdet,” lød det fra borgmester Britt Jensen, der åbnede minikonferencen.

“Vi går fra analyserne og tabellerne til den virkelige verden, for nu skal vi finde ud af, hvilke aktiviteter og initiativer, der skal sættes igang på baggrund af de mange rapporter,” fortsatte hun.

Favnede bredt

Aktørerne talte alt fra spejdere til Bydelsmødre, danseinstruktører og kommunale aktører med magt og mulighed for rent faktisk at sørge for, at de mange idéer en dag kan få ben at gå på.

Et stort og ambitiøst projekt, men også et projekt, der er brug for.

33 procent af de 16 til 34-årige i Rødovre lider af stress.

34 procent bruger for lang tid foran en skærm hver dag og Rødovre klarer sig generelt dårligere end resten af regionen, når det kommer til trivsel.

“Det ser man allerede i indskolingen, hvor næsten dobbelt så mange i Rødovre, som gennemsnittet har en lav generel trivsel og utilstrækkelig fysisk aktivitet,” forklarede Mette Aadahl , der er en af forskerne, som har samlet informationer i månedsvis.

“Nu handler det om at lave en tidlig indsats for, hvordan vi kan skabe mere sundhed i Islev og resten af Rødovre,” sagde borgmesteren og opfordrede til, at der kom både små og store initiativer og samarbejde på tværs.

Og samarbejdet blev der. I hvert fald på idéplan, hvor mere end 100 forskellige initiativer blev vendt ved de afsprittede borde.

Nogle af de forslag, der gik igen, som flere gerne ville arbejde videre med, var blandt andet en ny fælles app, der skulle gøre det synligt, hvor og hvordan man kunne bevæge sig og finde frem til et sted at være en del af en forening, at der skulle flere rollemodeller på banen, at der var brug for mødesteder, som var fleksible på de unges egne præmisser og, at foreningerne skulle blive bedre til at bygge bro til de udsatte unge i byen.

“Alle kan gå en tur, men nogle kun, hvis de først bliver taget i hånden,” som en sagde.