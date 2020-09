Styrk kulturen: 4 kulturoplevelser i Rødovre

SPONSORERET INDHOLD I disse tider er det vigtigt, vi støtter kulturen. I den anledning kan det være vigtigt at spørge: Hvad sker der på vestegnen? Rødovre og omegn er fyldt med masser af kulturelle oplevelser, der alle er et besøg værd. Hvis du er kunst- eller militærinteresseret, så har Rødovre kommune de helt rette tilbud til dig. Læs videre og bliv klogere på dit lokale kulturliv.

Af SPONSORERET INDHOLD

Sidder du også og spekulerer over, hvordan du skal fordrive tiden i din weekend? Hvem siger i øvrigt, at der aldrig sker noget i provinsen. Nu kan du tage på opdagelse i dit lokale nabolag og udforske, hvad Rødovre kommune har at byde på af kulturliv. Hvis du mangler inspiration til, hvad du skal give dig til, så får du her 3 mindre men alligevel populære museer, som du kan give dig i kast med.

Heerup museet

Kender du til Henry Heerup? Hans kunst har efterhånden mange år på bagen, og særligt i 60’erne og 70’erne blomstrede hans naivistiske kunst, som mange danskere stadig holder af. Du finder sjældent en kunstner med fingeren mere på danskheden end Henry Heerup. Kendetegnet for sine afbildninger af katte og nisse kan man hurtigt føle sig hjemme. Du finder Heerup museet lige i nærheden af Damhussøen.

Ejbybunkeren

Ejbybunkeren ligger ude ved Vestvolden, og her kan du gå på opdagelse i historien under jorden. Lige fra livet i bunkeren i den kolde krig til, hvordan det var at være spion. Der er masser af interaktive skærme og spil at give sig i kast med, og du får rigtig meget underholdning til en billig pris. Den krigsinteresserede vil elske det.

Artillerimagasinet og Vestvolden

Og hvis du ikke kan få nok af krig og historie, så kan du overveje at smutte forbi Artillerimagasinet i samme ombæring. Det ligger også ude ved Vestvolden. Her er det også muligt at få en guidet tur langs volden, der strækker sig 14 km fra Avedøre til Utterslev Mose. Det er et historisk bolværk, der står sikkert den dag i dag.

De 6 glemte kæmper

Hvis du virkelig vil gå på opdagelse i Vestegnens natur, så kan du tage ud og besøge de 6 kæmper, der gemmer sig i landskabet omkring Rødovre, Brøndby og Avedøre. Med skattekortet bliver du ledt rundt til steder du aldrig har været, og du skal holde et vågent øje med dine omgivelser, for du kan hurtigt komme på afveje. Vær opmærksom for kæmperne gemmer sig ikke altid de mest oplagte steder.

Hvis du langt heller vil sidde derhjemme for dig selv, kan du også dykke ned i frække noveller. Så kan du langt om længe få svar på spørgsmålet, du altid har stillet dig selv: For hvad er bondage egentlig?