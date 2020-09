Stort lokalt engagement

Kim Korfits døde i sidste uge, 57 år gammel. Foto: Brian Poulsen / arkiv

dødsfald Tirsdag den 25. august tidligt om morgenen mistede Rødovre en lokal ildsjæl, Kim Korfits, der har spillet for RSIK og senere været manager for Rødovre Mighty Bulls, blandt andet for guldholdet i 1999.

Af Peter Fugl Jensen

Efter sin ishockeykarriere har han haft flere frivillige tillidsposter, blandt andet i Team Rødovre og Rødovre Erhvervsforening.

Han var en person, man kunne stole på og sparre med både privat og erhvervsmæssigt. Han var vellidt, humørfyldt og har altid holdt meget af Rødovre, hvorfor han også fik Kailow Graphic til kommunen, da de voksede ud af deres lokaler i Vanløse.

Dengang ønskede han at bidrage med jobs til den kommune, der havde givet ham så meget.

Ud over sin passion for Rødovre og ishockey har Kim været skientusiast og har ofte taget turen til Norditalien med sin hustru Sanni for at nyde sneens muligheder og de gastronomiske glæder i højderne.

Kim talte altid med stolthed om sine sønner, Daniel og Jonas, ofte i selskab med hustruen Sanni, der ikke kun var Kims livsledsagerske, men også Kims bedste ven.

Det var ishockey, der især har taget Kims fritid, da han gennem mange år blev en inkarneret del af klubben – først som spiller, senere som holdleder, blandt andet for guldholdet i 1999.

Kollegerne

På Kailow er vi alle meget berørte over Kims pludselige død og han efterlader et enormt tomrum både socialt og fagligt – vi har alle mistet en god ven og en særdeles vigtig person i virksomhedens ledelse.

Kim har arbejdet på Kailow siden slutningen af 1990´erne og meget symptomatisk for Kims ”gå på mod”, var det ikke Kailow, der søgte en ny kollega, da Kim blev ansat. Han havde handlet lidt med Kailow, i sit tidligere virke, og synes, der var en sammenhæng mellem hans person og Kailows kultur – han kontaktede os, overbeviste os ved første møde med et enormt saglstalent og så var vi pludselig ikke i tvivl om, at vi skulle have en ny kollega.

Sådan var det med Kim, han satte sig noget for og så gennemførte han det med stor dygtighed, og en karakteristisk vedholdenhed.

Kim blev efter sin ansættelse en meget vigtig brik i Kailows forsatte udvikling, hvor han med en stor fremsynethed, stor faglig substans og en kolossal arbejdsindsats, virkelig har gjort en stor forskel for vores kunder og for virksomheden Kailow i mere end 20 år.

Efter en aggressiv kræftform, døde Kim få måneder efter sygdommen blev konstateret. Han var 57 år, da han lukkede øjnene for sidste gang.

Vi har ikke ord for, hvor meget Kim vil blive savnet.

Æret været hans minde.

Kims kolleger, familien Kailow, Bjørn Sørensen og Børge Levinsohn

Bisættelsen har fundet sted.



