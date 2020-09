Storfilm får dig til at glemme tiden

"Den er jo mere forvirrende end Inception, sagde avisens medbragte udsending til gallapremieren på Tenet - selv synes vi bare det var fed og flot action! Foto: Foto: Red og Fotograf Edmund

Den ene genistreg slog den anden, da Atlas Biograferne inviterede til gallapremiere på årets mest ventede film. Det er i hvert fald svært at forestille sig bedre introduktion til en aften i mørket end at blive klædt på af Mister Troldspejl og Filmnørd.

Af André Bentsen

Hvad får man, hvis man blander Superman med James Bond og tilføjer en lille smule Blade Runner?

Svaret er Tenet.

På mange måder er Tenet bare en actionfilm med masser af skurke, en superskurk, heltegerninger og en superhelt uden egentlige overnaturlige kræfter. Og så alligevel ikke.

På alle mulige andre måder vender Christopher Nolans storfilm nemlig op og ned på alt, hvad vi husker fra dansktimerne med Søren Kirkegaard i folkeskolen om, at livet leves forlæns, men skal forstås baglæns.

Heldigvis havde Atlas Biograferne hevet de bedst tænkelige lærere ind til at forberede eleverne i de bløde sæder, da der var gallapremiere årets mest ventede film.

Her turnerede ingen ringere end Casper Christensen fra Filmnørdens Hjørne nemlig rundt mellem halvfyldte champagneglas i meningsfællesskab med filmverdenens Grand Old Man, Jakob Stegelmann.

Baglæns slåskamp

Der var da også en slags troldspejlet over, hvordan han trak paralleller mellem gamle slåskampe i westernfilm, der blev afspillet baglæns på Super8 kamera og på den måde satte den oplevelse, der ventede publikum i scene.

”Dét, at se film er en tidsrejse. Det vi kan opleve der, er ikke det, vi kan opleve i virkeligheden. Det holder jeg meget af, for det gør, at jeg har levet mange liv i mange tidsaldre. Min psykolog siger, at man skal holde fast i nuet og ikke holde fast i flere steder på én gang, men det kan jeg ikke og hvorfor ikke prøve at være i flest mulige universer, som om man var der selv. Jeg bliver sikkert sygere og sygere af det, men har det for tiden meget godt,” sagde Jakob Stegelmann og fik hele salen til at grine.

Han kunne også afsløre, at dele af filmen er optaget i Danmark, hvor vi har nogle fede settings med vindmøller i havet.

”Så vi kan med lidt

regnesnilde kalde det for en dansk film,” grinte han om den kæmpemæssige stjernespækkede film.

Ca

Tennet-effekten

Casper Christensen hørte ’klassen’, om de havde læst på lektien, da han gennemgik nogle af vor tids største filmbedrifter og spurgte om gallagæsterne havde set dem.

Det havde de fleste. Bladerunner, Superman, A thin red line og andre monsterhits fra lærredet tonede frem med en snedigt udtænkt procentregning over, hvor meget instruktøren Nolan umiddelbart var inspireret af dem.

Reglen er, at man ikke må afsløre for meget om den slags spion-thriller film, så vi nøjes med at sige, at den er imponerende flot skruet sammen og opfordrer til, at man følger Casper Christensens ord, når han siger, at du ikke skal bruge for mange kræfter på at forstå, det der sker, du skal bare nyde det.

”Han gør ting, så man tvivler på sin virkelighedsopfattelse. Han driller jeres hjerne. Selv hovedpersonen ’The protagonist’ har ikke engang et navn. Han behandler sin figur, som en skakspiller behandler sine brikker. Dét, kombineret med tanken om, at du faktisk ser en tryllekunst og en smule James Bond, er det hele værd.”