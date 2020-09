Skab en indbydende stemning på din terrasse med disse tips

SPONSORERET INDHOLD Hvis du er så heldig at have en have, har du måske også en terrasse. Når du har en terrasse, kan du få rigtig mange hyggelige timer til at gå derude.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er der, du kan slappe om sommeren og samle dine venner og familie til sjove grillaftener. Men hvis du skal have god brug ud af din terrasse, kræver det, at den er indbydende og hyggelig at være på.

Indret din terrasse med behagelige møbler

Hvis du skal have lyst til at bruge en masse timer på din terrasse, skal du først og fremmest have nogle behagelige møbler. Komforten må gerne være i top, men de må samtidig gerne pynte på din terrasse, så det ser flot ud. Du kan finde stole- og bordsæt, men du kan også finde nogle loungemøbler. Ellers kan du vælge nogle behagelige liggestole. Det kommer helt an på, hvad der passer bedst til dig og dine behov.

Forlæng aftenerne med udendørslamper

Hvis der er noget, der kan give en hyggelig stemning, så er det en eller anden form for udendørsbelysning på din terrasse på en sen sommeraften. Det kan være udendørslamper, olielamper, et bålsted, en lyskæde el.lign. Det er med til at give en god stemning, men det er også med til at forlænge dine aftener på terrassen, fordi den bliver lyst lidt op.

Giv liv med flotte planter og blomster

Som det sidste kan du finde nogle flotte krukker, der kan stå og pynte med blomster og planter i. Det giver noget stemning og liv til din terrasse, som ellers godt kan mangle. Du kan altid flytte rundt på krukkerne, skifte dem ud eller skifte blomsterne deri alt afhængig af, hvordan du har lyst til at indrette din terrasse. Krukker giver dig mulighed for at ændre indretningen hele tiden.