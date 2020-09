SF skifter spidskandidat

Meget tyder på, at Troels Stru Schmidt bliver SFs nye spidskandidat i Rødovre. Foto: Privat

Politik Sidste valgs helt store overraskelse i Rødovre, var da den lokale SF’er Ina Strøjer-Schmidt sprængte listen og blev valgt ind til folketinget. Nu har hun officielt trukket sig som Rødovres kandidat til næste valg og en samlet bestyrelse peger i stedet på Troels Stru Schmidt, som hendes efterfølger.

Af André Bentsen

”Jeg vil gøre Rødovre til ’Grønovre.’ Ambitionerne fejler ikke noget for den kandidat som en samlet bestyrelse i SF nu peger på skal forsøge at gentage sidste valgs succes i Rødovre.

Med kommunalbestyrelsesmedlem, Kenneth Rasmussen i spidsen har de lokale SF’ere netop peget på ham, som deres næste kandidat til Folketingsvalget efter, at Ina Strøjer-Schmidt, der overraskede alt og alle og sensationelt blev valgt ind sidst har trukket sig.

”Jeg trak mig som SF Rødovres kandidat og herefter blev min plads ledig. Troels har herefter valgt at stille op. Men han er endnu ikke valgt, da flere kandidater kan melde sig på banen. Det afgøres først i oktober,” siger Ina Strøjer-Schmidt til Rødovre Lokal Nyt

”Vi skal senere på måneden vælge opstillingsform i hele storkredsen, som gælder for de næste år, hvilket kan betyde, at man kun kan indstilles som kandidat af én partiforening (en opstillingskreds, red) i storkredsen. Jeg er allerede opstillet af SF Ballerup i storkredsen, hvilket betyder, at jeg kan komme til at stå på stemmesedlen i Rødovre ved næste valg, og jeg kommer også til at arbejde sammen med partiforeningen i Rødovre fremover. I praksis ændrer der sig ikke så meget,” tilføjer hun.

Håber på stærkt samarbejde

I Rødovre er formand for SF, Søren Østergaard, glad for, at Troels meldte sig på banen.

”Vi har fået et godt tilbud fra Troels, som vi har valgt at takke ja til. Vi har haft et godt samarbejde og i og med, Ina trækker sig, har vi en tro på, at her har vi en god kandidat, der er stærk og vil fremme den grønne dagsorden. Jeg synes, vi stiller med et ministeremne,” understreger Søren Østergaard, der forklarer at selve opstillingsmødet først sker senere på måneden.

”Der sker en masse positive ting lige nu og jeg har mødtes med bestyrelsen, der enstemmigt bakker op om mit kandidatur. Det giver en forhåbning om et stærkt samarbejde,” siger Troels Stru Schmidt, der sidder som for SFs internationale Netværk og i Landsledelsen.

Flere blomster i vejkanten

Han bor 12 minutter væk fra Rødovre, på cykel selvfølgelig.

”Jeg kan genkende mig selv i Rødovre. Jeg kommer fra et socialt byggeri i Lyngby og mine forældre er skilt, men har oplevet et socialt sammenhold i byggerierne, som jeg har taget med mig,” siger Troels.

Hans analyse af Danmark har kant.

”Da man byggede løs i 80´erne og 90´erne glemte man at tænke grønt. Det skal vi nu. Til gengæld skal vi tilbage til det image vi havde udadtil dengang, hvor vi gik fra at være en fredselskende nation, hvor vi besøgte flygtningeskibe med skoleklasserne, til at gå i krig i Irak og bage kage, når der er udlændingestramninger,” siger han.

Han kalder først og fremmest sig selv for en grøn kandidat, der under sidste valgkamp regnede på, hvilke dele af Rødovre, der ville blive oversvømmet, hvis ikke vi gjorde en ekstra indsats for at stoppe klimaforandringerne.

”Vi skal have flere insekter og mere naturpleje på Vestvolden og flere blomster i vejkanten på de store veje. Bynatur gør os glade i låget og man kan måle på det, så det er helt oplagt at sætte ind der. Vi står i en kæmpe krise, der skal løses globalt, men det starter med, at vi passer på bierne lokalt i Rødovre. 75 procent af insekterne er altså forsvundet. 75 procent. Det er helt vildt,” siger den nye kandidat, der til daglig underviser i samfundsfag på Gribskov Gymnasium.