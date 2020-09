Serie fodbold

fodbold Vi ser på, hvordan det går serieholdenes 1. herresenior samt Avartas divisionsreserver i serie 1.

Af Peter Fugl Jensen

Boldklubben Rødovre, der er nyoprykket til serie 1 under KBU, har fået en fornuftig start på den nye tilværelse og kunne spille sig op på en delt andenplads med en sejr i weekendens kamp mod Prespa, er frister en tilværelse i bunden af rækken.

Men træerne vokser ikke ind i himlen for cheftræner Jesper Funchs tropper, der spillede 2-2 (2-1), selvom de var klare favoritter på eget græs. Med uafgjort ligger Rødovre nummer fem og har kun to point til andenpladsen.

På søndag klokken 10 spiller Rødovre ude mod CBS Sport på Kløvermarkens ucharmerende anlæg. CBS ligger nummer fire á point med Rødovre, så vinderen af den kamp, er holdet der følger topholdene.

Gang i divisionsreserverne

Mens Avartas divisionshold slet ikke har fundet vej til, hvordan man vinder fodboldkampe, går det bedre for reserverne, der også spiller i serie 1, ligesom BK Rødovre, men under SBU. Efter en træg start har Avarta fået syv point i de seneste tre kamp – senest med en sejr på 2-3 ude mod AIK 65 Strøby.

Avarta var bagud 2-1, da de gik til pause, men med to scoringer af Tobias Astrup og defensiven fik lukket af, vandt Avarta den vigtige kamp, som sendte dem op over nedrykningsstregen.

På lørdag klokken 13 tager Avarta mod Raklev, der ligger nummer tre og kun har lukket fire mål ind i løbet af de syv første runder.

Orient vinder – B77 taber

I serie 2, under SBU, spiller Orient og B77 i samme række. Begge fik en skidt start på sæsonen, men Orient har fundet vej til sejrene og har blandt andet vundet de to seneste kampe. I lørdags vandt Orient 6-3 over Ejby IF68, der deler sidstepladsen med B77.

Orient fordelte de seks scoringer på tre spillere, da Frederik Henriksen, Morten F. Hansen og Michael Loeb-Fritz alle scorede to mål, de fire af målene scoret i 2. halvleg.

Orient spiller ude mod Glostrup på lørdag klokken 14.30. Hjemmeholdet har kun to sejre og ligger placeret lige over stregen, mens Orient har spillet sig op på femtepladsen og kan med en sejr for alvor spille sig ind i oprykningskampen.

B77 har vist bedre takter de seneste kampe, men det var ikke nok mod Avedøre, der ligger nummer fire. Trods en god kamp af B77, så endte det i et nyt nederlag, da naboerne fra Hvidovre vandt kampen med 1-2.

På lørdag klokken 13.30 spiller B77 bundkamp ude mod Rosenhøj, der ligger tredjesidste – et point foran B77.

Fire kampe uden nederlag

BK Vest spiller i serie 3 under SBU og de fik en hård start på sæsonen med to nederlag. Siden har de spillet fire kampe og i dem er de ubesejrede. I weekenden spillede BK Vest 0-0 ude mod Brøndby Strand, hvilket giver BK Vest 8 point efter seks runder og en placering lige over nedrykningsstregen.

På lørdag klokken 11.30 spiller BK Vest hjemme i Kærene mod Ballerup, der ligger sidst med 0 point og har lukket hele 34 mål ind i løbet af syv kampe.