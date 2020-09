Rødovre Kommune: ”Nu lukker vi caféerne”

Der kommer ikke til at blive delt kage ud fra byens plejehjem så længe smittetallet er som det er lige nu i Rødovre. Foto: Arkiv

Coronavirus Med mere end 10 smittede i Rødovre Frivilligcenter og landets højeste smittetal per 100.000 indbyggere – hvis man ser bort fra lille Læsø, har Rødovre Kommune valgt at lukke for alle caféer på byens plejehjem.

Af André Bentsen

En aktiv smittesporing har ført frem til mindst 10 tilfælde af corona med kontakt til Rødovre Frivilligcenter, der nu er lukket ned.

Det samme er alle caféer på byens plejehjem.

”Efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed lukker Rødovre Kommune desuden fra i dag ned for caféerne på vores plejehjem. Det sker for at tage et sikkerhensyn i forhold til vores udsatte ældre, og det er indtil videre i en 14 dages periode,” forklarer Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

Hun kalder nedlukningen af frivilligcenteret for drastisk, men nødvendigt.

”Det er et drastisk tiltag at lukke helt ned for aktiviteter, men vi bliver nødt til at gøre det, der skal til, for at bekæmpe smitten. Vi har et fælles ansvar for at passe godt på de mennesker, der er i risikogruppen,” siger Britt Jensen.

Vildt smittetal

Hun er bekymret for udviklingen, der lige nu gør Rødovre til den af de større kommuner, der har flest smittede i landet målt per indbygger.

”Det går desværre den forkerte vej i Rødovre. Smittetallet stiger, og vi er nu oppe på 90 smittede. Det er en alvorlig situation, vi står i. Her i efteråret og vinteren bliver vi nødt til at gøre en ekstra indsats for at passe godt på os selv og på hinanden,” siger hun og fortsætter:

”Vi er et stærkt fællesskab i Rødovre, og vi savner allesammen de sociale arrangementer og store begivenheder. Men vi bliver alle nødt til at holde fast, så vi kan passe godt på dem, der er særligt udsatte. Som fællesskab har vi en stor opgave foran os for at vende udviklingen. Vi bliver nødt til at holde sammen i Rødovre – på afstand.”