Rødovre Gymnasium tæt på nedlukning

Halvdelen af de yngste elever på Rødovre Gymnasium er sendt hjem i isolation efter et massivt smitteudbrud. Foto: Arkivbillede

coronavirus Halvdelen af alle de nye klasser på Rødovre Gymnasium er sendt hjem i isolation. I én af klasserne er hele 9 elever testet positive for COVID 19, og flere frygtes smittet. To 2. G klasser er også allerede sendt hjem fra skolen, der har sat massivt ind med nye restriktioner og ekstra rengøring. Weekendens smittetal vil vise om gymnasiet lukker helt i næste uge.

Af André Bentsen

“Vores strategi er inddæmning og ikke nedlukning, men måske vi må tage det op til revision efter weekenden.”

Det er en alvorlig rektor, Peter Ditlev Olsen, der fredag har bedt alle lærere om at snakke alvorligt med eleverne på Rødovre Gymnasium.

Her forsøger man efter bedste evne at gennemføre prøver og undervisning, men der mangler noget; elever.

I løbet af ugen har man konstateret et voldsomt smitteudbrud, der har sendt halvdelen af 1. G hjem i isolation og indtil videre også har kostet hjemsendelse for to klasser på mellemste klassetrin.

“VI har fået en såkaldt supersmitter, og vi forsøgte forgæves at dæmme op for det, men det er ikke lykkedes,” siger Peter DItlev Olsen.

I en skrivelse til lærere og elever forklarer han, at det stadig er for tidligt at afgøre, om smittespredningen er stoppet.

“Vi har bedt om ekstra rengøring af hele skolen for at mindske smitte på kontaktfladerne,” siger han fredag morgen til Rødovre Lokal Nyt.

“Det er vigtigt, at man holder en god håndhygienje og rengører kontaktflader, når man skifter plads,” påpeger han over for eleverne.

Her er budskabet ellers fysisk afstand og, at eleverne aflyser sociale sammenkomster også uden for skolen.

“Hvis smittebilledet ikke bliver bedre hen over weekenden vil vi overveje en total nedlukning af skkolen, men vi har også andre muligheder,” siger Peter Ditlev Olsen.

Han er i kontakt med myndighederne, go har understreger, at man har fulgt retningslinjerne om at man i første runde hjemsender de nære kontakter, altså klaserne og valgfagsholdene. Det havde skolen også succes med sidste gang, Rødovre Gymnasium var ramt af coronasmitte.

“Forskellen denne gang er, at det opstår det, man kalder superspredning, så det går hurtigt, fordi nogen er mere smittebærende end andre,” forklarer rektor, der overvejer et alternativ til en total nedlukning.

“Konkret tænker jeg på, at de to yngste årgange på grund af valgfag skal sendes hjem og så har vi en langsigtet strategi om at lave delvis nedlukning, så man kun har en eller to årgange på skolen ad gangen,” siger han på og konkluderer på vej ind til en prøve for nogle af de ikke-smittede elever:

“Status er, at vi er bekymrede, men at vi afventer hen over weekenden.”