På lørdag kan du møde kunstneren Karin Krambs i centeret, hvor hun udstiller retrospektiv kunst. Foto: Privat

udstilling Den 3. oktober er der fernisering på en ny kunstudstilling i Rotunden i Rødovre Centrum. En retrospektiv udstilling, hvis man spørger kunsteren selv.

Af André Bentsen

Nysgerrighed og udfordringen af sig selv er, hvad du kommer til at se på væggene over Rødovres flotteste springvand, når Karin Krambs udstiller i centeret.

Den 3. oktober er der fernisering på udstillingen, der på en måde startede helt tilbage for 25 år siden, da hun kastede sig ud i et tegne og akvarelkursus.

Karin har udstillet på cencurerede udstillinger, men det er ikke udstillingen i sig selv, der er hendes drivkraft.

“Jeg har ikke skabt en endelig stil, der lukker sig om sig selv – men derimod arbejdet med temaer og genrer med stor diversitet – fordi den væsentlige drivkraft i min udvikling er at udfordre min nysgerrighed,” siger kunstneren.