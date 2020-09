Orient vandt lokalopgør over B77

Orient vandt lokalopgøret over B77 med 2-1. På lørdag venter et nyt lokalopgør, når BK Vest spiller ude mod B77's 2. senior på Valhøj Skole. Foto: Ian Nielsen / arkiv

fodbold BK Rødovre kom atter på vinderkurs og i serie 2 vandt Orient sæsonens første kamp, som var lokalopgøret mod B77. Vest hev efterårets første sejr hjem, efter en dramatisk afslutning på kampen.

Af Peter Fugl Jensen

Fredag aften dannede Islev Skole rammen om lokalopgøret mellem Orient og B77’s 1. seniorer, der begge spiller i serie 2 under SBU.

Som altid, når B77 spiller, var der pænt fremmøde, men den fine ramme om lokalopgøret smittede ikke af på spillet.

“Det var en meget langsomt spillet 1. halvleg, hvor det eneste, der er værd at skrive hjem om, er det defensive, hvor vores 4-back kæde stod solidt,” skriver Orient blandt andet på deres Facebookside og slutter også med:

“Vi håber virkelig ikke, at det dårlige og langsomme fodbold kommer igen.”

Sejren blev sendt til Islev, da Victor Madsen scorede i det 79. minut og Michael Loeb-Fritz afgjorde opgøret med sin scoring til 2-0. B77 fik pyntet på slutresultatet, 2-1 (0-0), dybt inde i tillægstiden.

Det var Orients første sejr i fire forsøg, men holdet fra Islev har fem point, da de to forrige kampe begge endte 2-2.

B77 har spillet tre kampe og har tre point. De spiller hjemme på lørdag klokken 13, når Karlslunde besøger Valhøj Skole.

Orient spiller hjemme for anden kamp i træk, når bundholdet Grønne Stjerne besøger Islev skole med kampstart klokken 14.

Rødovre vandt igen

BK Rødovre var inde i en kort nederlagsstime, da de tabte pokalkampen til Græsrødderne, samt to turneringskampe i træk, men i weekenden blev det til en storsejr på 4-0 (2-0) ude over Østerbro i en kamp, hvor Oliver Lund blev dobbelt målscorer.

Der er spillet fem runder, Rødovre har tre sejre og ligger nummer fem i KBUs serie 1. Næste kampe er på lørdag hjemme mod Frederiksholm Sydhavnen, der har lukket 20 mål ind i de første kampe. Det ligner umiddelbart en lækkerbidsken for det solide rødovremandskab.

Avartas reserver spiller ligeledes i serie 1, dog under SBU, men de har kun spillet tre kampe. I weekenden tabte de 4-1 i Fårevejle. Avarta har tre point.

Endelig sejr til BK Vest

BK Vest i serie 3, under SBU, har haft en svær start på sæsonen med kun et point efter tre kampe, men det blev vendt i weekenden, da de vandt med 3-4 i Herstedøster.

Med et kvarter tilbage af kampen var der ikke meget, der tydede på, at BK Vest skulle tage hjem med sæsonens første sejr, da hjemmeholdet førte med 3-1.

Men scoringer af Ilias Zine i 76. minut, Ayoub Lamlil i 81. minut og Jem Søgaard-Hansen i 89. minut sendte tre point til Kærene, da hjemmeholdets Simon Hellebek brændte straffespark seks minutter inde i over-

tiden.

Vest spiller ude igen på lørdag, men det er et lokalopgør, for modstanderen er B77’s 2. senior. Kampen spilles på lørdag klokken 15, hvor Valhøj Skole danner rammen om opgøret.