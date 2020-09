Og de nominerede er…

William Rørth er en af de nominerede til idrætspriserne. Rørth er indstillet til Årets Idrætsudøver. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey De nominerede til Årets Idrætsudøver og Årets Idrætstalent er fundet. Stem på din favorit på rnn.dk

Af Peter Fugl Jensen

William Rørth målmand for Rødovre Mighty Bulls, Rødovres succesfulde tennisherrer og danmarksmester i padel i tennis Sofie Vindberg Nielsen fra Rødovre Tennisklub er de nominerede til Årets Idrætsudøver i Rødovre 2019-2020.

Det er de tre eneste indstillede og dermed også de tre nominerende, man kan stemme på inde på vores hjemmeside, rnn.dk.

Flere indstillede til idrætslederprisen

Til gengæld er der flere indstillede til Årets Idrætsleder 2019-2020. Hele syv personer, som skal skæres ned til tre nominerede, som Rødovre Lokal Nyt præsenterer i næste uges avis.

De indstillede er:

• Micki Strømlund, som er formand for Orient Fodbold

• Lasse John Clausen, der er træner for BK Rødovres 1. damer

• Jan Krügermeier, som er formand for BK Rødovre,

• Allan Olsen, som er instruktør og bestyrelsesmedlem i Islev Taekwondo Klub

• Pia Buhl, som er ildsjæl og startede RS Rødovre Volleys MixMax hold

• Bent Westh Hansen, som er cheftræner for Avarta fodbold fitness siden start

• Claus Morsø Schrøder, som er træner for mix-

holdet i CK Fix Rødovre

Ingen unge ledere har fortjent hæder

Sådan kan man godt tolke det, når vi ikke har modtaget en eneste indstilling til prisen Årets Unge Idrætsleder i Rødovre 2019-2020.

En beskæmmende tankegang, at der ikke er så meget som én eneste frivillig leder under 18 år i Rødovre, som fortjener denne hæder.

Eller endnu værre; ikke ét eneste bestyrelsesmedlem i 2610, som tænker på at hædre deres yngre ledere. Deres skrivende ved det ikke, men det er bekymrende.

Præsentationer

William Rørth. Han er på is og stod klasse i de kampe jeg så sidste år, specielt mod Ålborg, da han holdt nullet!

Han har i år taget steppet op og skal kæmpe om at blive vores nye første målmand, som jeg er sikker på, han kan. Derudover er han altid en rar og glad person, når man møder ham efter kampene i foyen. En rigtig Rødovre-

dreng.

Rødovres tennisherrer

Rødovre Tennisklubs bedste herrehold rykkede op i Elitedivisionen lørdag den 5. september.

Dansk Tennis domineres af 10 store klubber med langt større budgetter end Rødovre. At rykke op blandt de 8 førende klubber, når vi taler holdtennis, kræver 6 habile spillere. Oprykningen må betragtes, som det hidtil bedste idrætslige resultat i klubbens 61-årige historie. Tre af spillerne har været i klubben i mere end 10 år, hvorfor stammen på holdet udgøres af rødovre-

gensere.

Sofie Vindberg Nielsen

Danmarksmester i padel, som hun aldrig har spillet før. Det taler for sig selv.

Idrætstalenterne

Anton Linde. Han er i den grad en fuldstændig unik idrætsudøver, hvor hans dedikation og glæde ved ishockey er utrolig imponerende.

Hans sportslige formåen er noget vi i RSIK ikke har set i rigtig mange år. I en alder af 14 år spiller han allerede på RSIKs U20- og 1. divisionshold, hvor han får prøvet sine talenter af mod fuldvoksne modstandere. I starten af denne sæson fik han også vist prøver på sit talent i Rødovres årlige interne kamp, hvor Rødovre Mighty Bulls og RSIK 1. division mikser holdene. Her var der utrolig positive reaktioner både fra Mighty Bulls spillere og trænere.

Anton har et blik for spillet og en helt utrolig motorik, som gør at alt, hvad han laver ser fascinerende ud. Han er en spiller, som sin alder i betragtning, mestrer rigtig mange aspekter i spillet og er fremragende i både tekniske og fysiske kampe. Anton er lysår foran sine jævnaldrende.

Det bedste ved Anton er hans indstilling til træning og hans måde at være et godt forbillede for sine medspillere. Han er en rigtig god holdkammerat og går altid forrest.

Tobias Kastfelt Bryde

Han har gjort det helt fantastisk i denne sæson og vundet stort set alt han har stillet op i. Det er kun hans 3. sæson som bowlingspiller, alligevel ligger han lige nu nummer 1 på den danske snitliste i sin aldersgruppe (puslinge) og han ligger nummer 16 af alle ungdomsspillere (op til 18 år). Han er med i Dansk Bowlingforbunds udviklingscenter

Samtidig er han en utrolig god vinder, samt taber.

Lucas Glass Nicolaisen

Han startede til taekwondo i Islev i 2016, dengang var han 10½ år. Allerede i 2017 begyndte Lucas at deltage til stævner – og det gik rigtig godt for ham. Faktisk så godt, at han i september 2019 blev optaget på det danske taekwondo talenthold.

Selvom det kræver meget tid at holde sig skarp, har Lucas også tid til at være en aktiv del af klubben og har netop sagt ja til at være hjælpeinstruktør.

Lucas er et ung talent med en rigtig god indstilling til sporten.