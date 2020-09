Matematik-panik på Vestegnen!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så kom Rødovre i den fineste Corona-Club og blev den uges nr. 1 i antal af coronasmittede.

Af Chrummer

39,4 smittede per 100.000 indbyggere. På Rødovres Facebookside opstod der jo nærmest panik og lynchstemning for dem, der ikke overholdt ensretning i Rødovre Centrum. Stadigvæk nok til, at Norge ikke anbefaler rejser til Rødovre. Nok ikke det store tab.

Jeg tænkte selvfølgelig også på alt det hurlumhej, det har udløst i Aarhus og Ringsted og hvad dette måtte betyde for vores lille by på Vestegnen. Indtil jeg begyndte at finde en gammel matematikbog frem og fandt ud af, hvor mange mennesker 39,4 personer egentligt er ud af 100.000 indbyggere delt med antallet af indbyggere i Rødovre – inden jeg nåede at regne på det kunne vores nye borgmester, Britt Jensen oplyse, at det altså ”blot” drejede sig om 16 (SEKSTEN) personer!! I P4 København måtte hun da også mane til besindelse. Rødovre ER i dialog med myndighederne og gør, hvad de får besked på og følger selvfølgelig udviklingen. Kort sagt: Der er styr på det!

Ikke sådan ment, at vi ikke skal tage det alvorligt, men betyder det reelle antal af smittede ikke noget?

I stedet for at fokusere på, at vi faktisk taler om 16 personer, så var P4 København klar til at erklære Rødovre for at være det nye Wuhan. Endelig kom en kommune i deres sendeområde på hitlisten over coronasmittede, så de kunne rydde sendefladen med breaking news: Pest i Rødovre!

Jeg tænker igen på en lille by som Nørre Vorupbør med 625 indbyggere, hvilket massivt smittetal de vil få, hvis bare to personer bliver smittet med Corona. Det giver jo for fanden ikke mening!

OK så er der lige nu blev konstateret otte smittede på Rødovre Gymnasium – og deres klassekammerater er sendt hjem i karantæne – men kunne vi ligge Ekstra Bladets hyperventileringen og dommedagsprofetierne på hylden? Der er trods alt stadig 40.628 Rødovre-borgere, som IKKE er smittet med Corona.

Der er jo ligesom en historie om, at en skovbørnehave-bus er kørt ud over en skrænt… men der var bare ingen børn i bussen. Jovist, ligger vi nummer 1 på listen, men vi taler altså om 16 mennesker (+ 8 gymansieelever) det er jo ikke, fordi det flyder med lig i gaderne. Og de unge? Ja, det var vel nærmest forventeligt, at alle festerne i Kgs. Have, Nordhavn etc. etc. ramte dem. De nåede måske ikke af få bøder for larmende fester, mens så havde Moder Jord lige en omgang corona til dem.

Selvfølgelig skal vi passe på os selv og hinanden. Spritte, afstand og nys i ærmet (helst dit eget) – så skal Rødovre nok overleve!