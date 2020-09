Mangler desperat indsamlere

Aæzheimerforeningens direktør, Nis Peter Nissen, håber flere fra Rødovre vil støtte enten med bidrag eller som indsamlere, når det går løs på lørdag. Foto: Presse

Demens Lige nu er der forfærdeligt få indsamlere til at hjælpe på Huskedagen. Kun 11 personer vil samle ind for Alzheimerforeningen i Rødovre.

Af Af Bertram V. Hansen (praktikant)

Alzheimerforeningen mangler frivillige indsamlere, når der på lørdag sættes fokus på demens i Rødovre og resten af Danmark.

Coronaepidemien sætter stadig forfærdelige spor på de næsten 90.000 familier, der lever med et offer for en demenssygdom.

Det vil Alzheimerforeningen lave om på. Derfor går de i weekenden på gaden med en indsamling, der skal sikre hjælp til dagtilbud, men lige nu er kun 11 indsamlere tilmeldt i Rødovre.

Og det står slet ikke mål med, hvor mange familier, der rammes af demens og de medfølgende mentale problemer, som stress, utryghed og bekymringer.

Og det er netop disse ting, som pårørende, der får tilbudt dagtilbud, siger bliver bedre.

”Vi har oplevet en firdobling af henvendelser til vores Demenslinie. Generelt er vi blevet mødt af en stemning af frygt og håbløshed. Det er noget, familierne kommer til at mærke konsekvenserne af i lang tid, og der venter os en kæmpe opgave med at give dem en håndsrækning i de kommende måneder, fortæller direktør i Alzheimerforeningen,” Nis Peter Nissen.

Støt via mobilepay

I Rødovre håber indsamlingsleder, Hanne Nikodam derfor, at flere vil melde sig som indsamlere, når det går løs lørdag mellem klokken 11 og 14.

På www.huskedagen.dk kan du læse mere om, hvordan du melder dig som indsamler.

”Vi indsamlere passer selvfølgelig på efter de gældende coronaforskrifter, når vi samler ind her i Rødovre. Det er en gadeindsamling, og vi vil være at finde især uden for forretningsområder og Islev- og Rødovre Station. Vi vil meget gerne synliggøre Alzheimerforeningens arbejde ved denne årlige gadeindsamling og samler samtidig kontanter ind med afstand, men anbefaler at beløbet sendes via Mobilpay,” forklarer Hanne Nikodom.

Du kan støtte med et valgfrit beløb til 50387 eller sms 100 kr. Brug teksten HUSK til 1217.