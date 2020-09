Manglende vand sendte elever hjem

Hendriksholm Skole måtte onsdag, i sidste uge, lukke skolen delvist, da der ikke var vand i hanerne. Foto: Brian Poulsen

fri fra skole De ældste elever på Hendriksholm Skole blev onsdag i sidste uge sendt hjem før tid, da vandforsyningen til størstedelen af skolen blev afbrudt.

Af Christian Valsted

Det gamle ordsprog ’Uden mad og drikke, duer helten ikke’ passer meget godt på den situation Hendriksholm Skole stod i i sidste uge, da en større vandforsyningsledning til skolen blev afbrudt. Uden vand er det nemlig ikke muligt at opretholde en normal skoledag, når der ikke er tilstrækkelig adgang til toiletter og vand.

Derfor havde skolens ledelse intet andet valg end at sende en række elever hjem midt på dagen.

”Der var ikke vand i vores hovedbygning og uden vand kan eleverne ikke gå på toilettet eller vaske hænder, så derfor sendte vi de store klasser hjem,” fortæller Jimmy Skov Adetunji, der er afdelingsleder på Hendriksholm Skole.

Skolen lukkede delvist ned som følge af den afbrudte vandsyning, og eleverne fra 6. til 9. klasse fik sig derfor en kort skoledag.

De største elever havde faktisk adgang til vand, men blev sendt hjem, så de mindste klasse kunne flyttes over i deres lokaler, så skoledagen kunne fortsætte på helt normalt vis.

Dårlig kommunikation

Det var forsyningsselskabet HOFOR, der var i gang med noget arbejde med en vandledning, men informationen om at vandledningen ville blive afbrudt i flere timer nåede ikke skolens ledelse, der derfor intet vidste.