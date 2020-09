Man spiller til der fløjtes

Foto: Privat

fodbold Boldklubben Rødovre havde selv gravet sig ned i et stort sort hul, men formåede selv at kravle op igen, da de vandt 4-3 ude mod Hellas efter en scoring af Jonas Ørtoft fem minutter inde i tillægstiden.

Af Peter Fugl Jensen

Der var vild jubel blandt Rødovres spillere, da Jonas Ørtoft havde løbet bolden ind over stregen, efter Rasmus Jensens var steget til vejrs og sendt bolden på tværs af feltet fem minutter inde i dommerens tillægstid. Forinden havde rødovrespilleren gået så gruelig meget igennem, hvilket træner Jesper Funch bestemt ikke var tilfreds med.

”Vi er forholdsvis komfortabelt på spillet og fører også 2-1. Ud over at Hellas er gode til omstillingsspillet, som vi også talte om i pausen, havde vi kampen fint under kontrol. I pausen talte vi også om, at vi ikke skulle kommentere dommerens kendelser, men desværre skete det modsatte, da vi fik flyttet fokus mod dommeren, som bestemt ikke var til vores fordel. Det skal vi stoppe,” slår Funch fast og som af samme årsag, slet ikke var på samme humørniveau som sine spillere.

”Mike Stenspil kortsluttede i starten af 2. halvleg, hvor han fik direkte rødt, fordi han følte sig uretfærdigt behandlet, så nu venter der flere dages karantæne til en spiller, der får fuld spilletid. Det er virkelig ikke en ageren, hvor man sætter sit hold i første række.”

”Det betød, vi skulle spille 10 mod 11 og da Martin Børresen fik en advarsel, skulle vi spille de sidste 10 minutter med to mand i undertal, så i stedet for at køre sejren hjem, blev det en kamp for at overleve,” fortæller Jesper Funch. Han fortsætter:

”Vi skulle vinde, for vi kunne ikke nøjes med uafgjort, hvis vi skulle følge med i toppen, så lige inden de udlignede i overtiden, så var jeg ved at udskifte vores angriber Leonard James, fordi vi bare skulle holde føringen. Men så udlignede de og så tænkte jeg, vi giver alt til slut, lod Leo blev på banen og så lykkedes det jo.”

Dårligt humør

Trods den tiltrængte sejr var det ikke en jublende glad rødovretræner.

”Jeg var faktisk i virkelig dårligt humør hele aftenen, fordi vi var så meget bedre end Hellas i lørdags, men når vi også skal kæmpe mod os selv, så bliver det en sindssyg svær udfordring. Men misforstå mig ikke, selvfølgelig var jeg glad for sejren,” siger rødovretræneren og fortsætter:

”Men vi kommer til at drøfte, på træningsbanen i denne uge, hvorfor vi flytter procenterne til forkerte områder af spillet som modstandere og dommere. Områder vi alligevel ikke kan noget ved.”

Helt skævt er det trods alt ikke, ifølge Jesper Funch:

”Omvendt er det jo super positivt, at vi giver alt, hvad vi har på holdet til det sidste, for vi spiller til sidste sekund og tror på sejren, selvom vi spiller med en og endda to mand i undertal i en halv time. Man spiller jo til der fløjtes.”

”Desuden var René Kiel tilbage i målet. Han var prisgivet på de tre mål og stod en rigtig god kamp. Vi er glade for at have ham tilbage,” konstaterer Jesper Funch, der ser frem mod lørdagens kamp mod Presba med ængstelse.

”Hvis ikke vi ikke spiller os ud, så kan kampen blive farlig, forstået på den måde at nogle kan komme til at bruge tabellen mentalt forkert. Vi skal være klar, ellers vinder vi ikke.”