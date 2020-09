Kommuner vil gerne vedligeholde trækæmper

Kommunerne vil nu invitere Thomas Dambo til en dialog om vilkårene for kommunernes varetagelse af vedligeholdelsen af kæmperne de kommende år. Foto: Brian Poulsen

sovende louis Seks Vestegns-borgmestre er enige om, at ’De seks glemte kæmper’ skal vedligeholdes og bevares. ”Vi skal finde en løsning, så vi kan få kunstværkerne bevaret,” fortæller Rødovres borgmester Britt Jensen (S).

Af Christian Valsted

Lige siden kunstner Thomas Dambo, tilbage i 2016, begyndte at sætte de første brædder sammen, til det der senere blev ’De seks glemte kæmper’ i forbindelse med Vestegnens Kulturuge, har de finurlige kunstværker været en bragende succes.

Alle værkerne er lavet af genbrugstræ og opført med hjælp fra lokale frivillige. Kunstværkerne er et symbol på sammenhængen på Vestegnen og det var ikke den oprindelige tanke, at trækæmperne skulle blive stående i naturen i de seks kommuner. Men de opsigtsvækkende kæmper står der stadig og hver uge bliver de flittigt besøgt.

Umiddelbart lyder det som en rendyrket succeshistorie om et midlertidigt kunstværk, der blev en permanent succes, men der er ridser i lakken. eller i brædderne om man vil. For de store trækæmper er i forfald og i sommer udtalte kunstner Thomas Dambo, der har ophavsretten til kæmperne, her i Lokal Nyt, at der skal laves en samlet vedligeholdelsesplan for kunstværkerne.

”Hvis det ikke sker, synes jeg projektet skal afsluttet som en succes og pilles ned. Man kan ikke bare lade dem stå. Det er ingen tjent med,” udtalte Thomas Dambo blandt andet.

Kommuner: ”Den klarer vi”

Og nu er der godt nyt til de mange borgere, der også i fremtiden ønsker at gå på kæmpe-jagt i de seks vestegnskommuner. i et fælles skriv oplyser borgmestrene i Albertslund, Ishøj, Hvidovre, Høje Taastrup, Rødovre og Vallensbæk nemlig, at de hellere end gerne vil vedligeholde kæmperne.

“Det er med stor glæde, vi har kunnet læse Thomas Dambos udtalelser til pressen i weekenden, at andre end Dambo selv, kan stå for den løbende vedligeholdelse og renovering. Den opgave påtager vi os meget gerne,” lyder det i en fælles kommentar fra de seks borgmestre.

I en pressemeddelelse skriver borgmestre ydermere, at de anerkender den værdi, kæmperne har for Vestegnen, men de understreger samtidig, at prisen for at beholde dem også skal være rimelig.

”På mange måder har vi allerede opnået det, vi ønskede, med kæmperne: at pege på alle de dejlige og grønne områder på Vestegnen. Det ønsker vi fortsat, og naturligvis gerne i en god og konstruktiv dialog med kunstneren,” lyder det videre fra borgmestrene.

Rødovre borgmester, Britt Jensen (S) har en klar forventning om, at der bliver fundet en løsning med kunstneren.

”Vi skal finde en løsning, så vi kan få kunstværkerne bevaret. Der er tale om værker som er spændende og som lokalbefolkningerne i kommunerne har taget til sig. Ikke mindst børnefamilierne,” siger hun.

Kommunerne vil nu invitere Thomas Dambo til en dialog om vilkårene for kommunernes varetagelse af vedligeholdelsen af kæmperne de kommende år.