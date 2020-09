Kommunen aflyser alle julefrokoster

Ud fra et forsigtighedsprincip har Rødovre Kommune besluttet at aflyse alle årets julefrokoster for medarbejderne. Foto: Arkiv

aflysning Ud fra et forsigtighedsprincip har Rødovre Kommune besluttet at aflyse alle årets julefrokoster for medarbejderne.

Af Christian Valsted

Dansen med corona fortsætter og selvom julen ikke just banker på døren, har Rødovre Kommune besluttet, at der fra kommunal side ikke vil blive afviklet julefrokoster for kommunens godt 3800 medarbejdere.

Smittetrykket er de seneste uger steget voldsomt og Rødovre var én ud af i alt 18 kommuner, der i første omgang blev underlagt særlige restriktioner og anbefalinger fra sundhedsmyndighedernes side.

Siden er nye restriktioner blevet rullet ud i hele landet og det er ikke Rødovre Kommunes vurdering, at årets julefrokoster vil kunne afvikles på en måde, der stemmer overens med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

”Vores vurdering er, at det ikke vil være forsvarligt at gennemføre årets julefrokoster. Det er ikke sandsynligt, at vi inden jul kommer tilbage til et smittetryk, som vi havde under sommeren. Ud fra et forsigtighedsprincip og for at være i god tid med beslutningen har vi derfor valgt at træffe beslutningen om aflysning allerede nu,” udtaler kommunaldirektør Anders Agger.

Gælder alle medarbejdere

Rødovre Kommune gennemgår løbende alle kommunens aktiviteter og arrangementer for at vurdere, hvad der kan og bør udskydes eller helt aflyses. Masseaflysningerne af årets julefrokoster gælder alle kommunale arbejdspladser, der tæller godt 3800 ansatte.

”Det er naturligvis trist, at vi som kommune ikke kan lægge rammer til, at vi hygger os med hinanden ved en julefrokost i år. Jeg håber, at vi til næste år, når coronaen forhåbentlig er overvundet, kan mødes til en stor fælles Rødovre-markering af vores indsats for at bekæmpe virussen. Det tror jeg, at vi alle trænger til – jo før jo bedre,” siger kommunaldirektør Anders Agger.

Bakker op om beslutning

Rødovre Kommunes beslutning bliver modtaget med stor forståelse i kommunens personaleforening.

”Det er selvfølgelig brandærgerligt, men en nødvendighed og det der skal til. Vi retter os efter de retningslinjer som regeringen har meldt ud og bakker op om Rødovre Kommunes udmeldinger,” fortæller Rikke Aller, der er formand for Rødovre Kommunes personaleforening, der tæller godt 650 medlemmer.

Hun oplyser samtidig, at alle personaleforeningens aktiviteter er aflyst resten af året, som følge af det stigende corona-smittetryk.