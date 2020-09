Kørte over for rødt og ramte cyklist

Til alt held kom en 20-årig kvinde kun lettere til skade, da hun tirsdag i sidste uge blev påkørt af en bilist her på Tårnvej. Foto: presse-fotos.dk

politi En 20-årig kvindelig cyklist kom heldigvis kun lettere til skade, da hun i tirsdags blev påkørt af en bilist på Tårnvej i krydset ved Knud Anchers Vej.

Af Christian Valsted

Politi, ambulancereddere og en akutlæge rykkede tirsdag klokken 14.58 ud til et færdselsuheld på Tårnvej, da en 20-årig kvindelig cyklist var blevet påkørt i krydset ved Knud Anchers Vej og Tæbyvej.

Sigtet i sagen

Cyklisten blev påkørt af en 50-årig kvindelig bilist, der i krydset ved Knud Anchers Vej valgte at se stort på trafikreglerne.

”Bilisten kørte ad Tårnvej i retning mod syd og er blevet sigtet for at køre over for rødt lys,” lyder det fra kommunikationsafdelingen hos Københavns Vestegns Politi, der samtidig oplyser, at den 20-årige kvinde ikke kom alvorligt til skade, men hun blev kørt til Herlev Hospital til undersøgelse.