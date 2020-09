Kasper Larsen til Herlev

Kasper Larsen kan ikke komme til Canada og søger istid, det får han i Herlev. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey En ægte rødovredreng, der er spået en stor ishockeyfremtid, tørner ud for Herlev, indtil Nordamerika igen giver opholdstilladelse til EU-borgere grundet COVID-19. Men hvorfor blev det ikke barndomsklubben?

Af Peter Fugl Jensen

På grund af COVID-19 har europæere meget svært ved at få opholds- og indrejsetilladelse til Nordamerika og det går også ud over ishockeyspillere, eksempelvis rødovredrengen Kasper Larsen.

Derfor har han søgt en dansk klub, der kan bruge ham indtil COVID-19 pandemien har lagt sig og her var det oplagt, at han kunne tørne ud for barndomsklubben. I stedet har han skrevet kontrakt med Herlev.

”Rødovre kunne ikke tilbyde mig en kontrakt, fordi de ikke havde plads. Men Herlev gav mig muligheden og de har taget rigtigt god imod mig. Jeg regner med, at jeg skal spille på onsdag,” siger Kasper Larsen.

Tænker på lang sigt

Rødovre Mighty Bulls cheftræner, Thor Dresler, har taget beslutningen om at sende Kasper Larsen videre.

”Vi har otte backs og beslutningen er taget, fordi vi tænker i fremtiden, for jeg er ikke i tvivl om, at Kasper spiller i udlandet senest i næste sæson og så har vi måske mistet to eller tre backs, fordi han skubber dem længere ned i systemet her og nu.”

”Det rører mig dybt på min faglige stolthed, hvis fans ikke tror, jeg gør det bedste for klubben og her, synes jeg, vi er vores opgaven voksen og ser ud i fremtiden, for det kan blive dyrt at hente to nye backs i næste sæson, da de ikke hænger på træerne.”

”Jeg har jo ikke noget at sige til Kaspers personlighed, indstilling og lønmæssigt er det heller ikke spørgsmålet, det er set alene i et fremtidsperspektiv,” slår Thor Dresler fast.

Hvorfor så skrive kontrakt med Phillip Schultz og ikke Kasper Larsen?

”Vi har haft en del skader på vores forwards, men det har vi ikke haft på vores backs i samme grad og lige pt. har vi otte backs, som kan spille,” giver Dresler, som en ærlig forklaring. Han fortsætter:

”Flere spillere giver mindre træningstid og dermed mindre udvikling – sådan er det. Jeg håber folk ved, at vi tjekker op på tingene og handler i klubbens bedste og det er ikke nødvendigvis det rigtige på kort sigt, som det er på lang sigt, hvilket er tilfældet med Kasper,” siger Thor Dresler, der understreger, at Kasper Larsen er en super god dreng og meget vellidt af såvel trænere som spillere.

I Frederikshavn var Mighty Bulls uden fire forwards Brett Welychka, Maksim Popovic, Nikolaj Zorko og Jesper Bøgh Horsted, samt de to backs Lasse Carlsen og den karantæneramte Jonatan Nielsen, som er med igen onsdag aften mod Frederikshavn.