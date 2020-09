Oliver Kjær og holdkammeraterne fra Mighty Bulls starter sæsonen i aften ude mod Frederikshavn. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Mighty Bulls sæsonpremiere er på den svære udebane i Frederikshavn. Vi har sæsonoptakt med træner Thor Dresler.

Af ishockey

Rødovre Mighty Bulls har skiftet godt og grundigt ud i truppen, der har fået en helt anden og nærmest ungdommelig profil under den nye cheftræner Thor Dresler, der debuterer som cheftræner i en pointgivende kamp i Metalligaen i aften.

”Jeg synes, at rutinerne er ved at komme på plads, men nu skal vi selvfølgelig spille om point, så jeg har da glæde og nervøsitet for at komme i gang, men det er på den gode måde,” siger Dresler før sin debut, men skifter hurtigt emne fra sin egen person til kampen og sin trup.

”Det vigtigste er, at jeg har en god følelse og det har jeg med denne trup, for jeg har set en del fremskidt over træningskampene og det er sundt for gruppen, at blive testet i Frederikshavn. Desuden er mine spillere motiveret og de har en stor sult for at vise, at vi er på rette vej. Men i det hele taget bliver det fedt at komme i gang efter en ualmindelig lang pause fra kampe af betydning.”

Du har to unge målmænd, Hvem af dem står i aften?

”Janis Voris starter på mål,” siger Dresler og overrasker deres skribent ved at afsløre det og Dresler fortsætter om valget:

”Vi har to unge målmænd, som har gjort det godt i træningskampene og vi fortsætter med at bruge målmændene på skift. Jeg føler, vi gør os selv en tjeneste ved at bruge begge to og i øvrigt også dem selv. Men i dag er det altså Janis som står.”

Det er den længest mulige bustur i Metalligaen, er det ikke en øv start?

”Nej, det bliver fedt at komme i gang, vi har haft en god optakt og jeg føler, vi er, hvor vi skal være på dette tidspunkt. Og når det gælder busturen, så er Danmark altså ikke større. Det drejer sig om, at vi skal varme ordentlig op og gør vi det, så er det ikke noget problem. Det korte svar er: Få temperaturen op i kroppen, så betyder busturen ingenting. Personligt synes jeg, det er fedt at starte med en kamp oppe i Frederikshavn,” siger Dresler, der spår, det bliver en tæt kamp, der afgøres til sidst.

”Det kan meget vel blive en kamp, som godt kan ende uafgjort eller bliver afgjort til sidst, fordi jeg forventer en klassisk kamp et, hvor finesserne ikke helt er der endnu og dermed heller ikke skarpheden. Det plejer at give lige kampe.”

Vi du være tilfreds med at tage fra Frederikshavn med et point?

”Jeg vil være tilfreds, hvis vi efter kampen har givet os selv chancen for at vinde, fordi vi har givet den en over nakken, holdt vores aftaler og vi ikke bagefter står og fortryder noget, vi kunne have gjort bedre eller anderledes. Kan vi se os selv i øjnene bagefter, er jeg ret sikker på, vi kommer fra Frederikshavn med point.”

”Måden v skal vinde på er, at vi skal være meget disciplineret, for det er Frederikshavn. Vi skal holde os til strukturen, de aftaler vi har og det er vigtigt, vi spiller klogt og gøre det svært for dem ved at bruge vores skøjteløb,” siger Dresler, der har udnævnt Trevor Cheek som kaptajn.

”Han har taget et stort ansvar, han lever professionelt, er leder på isen og er den, som kommer tættest på hele pakken. Selvom der er flere om buddet, kom han tættest på,” begrunder cheftræneren.

Er der nogle spillere, som stikker ud som profiler i din trup?

”Argh, der er mange. Dem som fansene allerede kender, men af nye så kan jeg nemt fremhæve flere, men vi har en, som man måske ikke lægger så meget mærke til. Det er Phillip Schultz, der gør så meget rigtigt og tager sin sport super seriøst. Han er en spiller, som enhver træner kan lide at have på sit hold. Desuden har Oliver Kjær gjort det rigtig godt, men i det hele taget er Cheek gået forrest.”

Mighty Bulls premierekamp starter i aften klokken 19.30, hvor det går løs i Nordjyske Bank Arena.