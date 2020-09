Indsætter coronapatruljer på Vestegnen

Kim Christiansen fra Københavns Vestegns Politi fortalte sidste tirsdag, at politiet fremover vil have særlige coronapatruljer, der skal holde styr på de særligt lokale smitteregler

Kim Christiansen fra Københavns Vestegns Politi fortalte sidste tirsdag, at politiet fremover vil have særlige coronapatruljer, der skal holde styr på de særligt lokale smitteregler Foto: Presse

Coronavirus Københavns Vestegns Politi indsætter nu særlige corona-patruljer på grund af det stigende smittetryk i vestegnske kommuner.

Af André Bentsen

Smittetrykket i Rødovre og flere af nabokommunerne er nu så stort, at Sundhedsmyndighederne har indført flere lokale stramninger.

Som vi tidligere har skrevet betyder stramningerne nye konkrete restriktioner, hvor loven nu eksempelvis foreskriver, at højst 50 personer må forsamles til arrangementer (både ude og inde, red) og at barer, caféer og restaurationer igen skal lukke senest midnat.

Opgaven med at håndhæve de nye regler påfalder ordensmagten.

”Smitten er steget på Vestegnen, og det skal vi selvfølgelig alle tage meget alvorligt og reagere på. I politiet sætter vi ekstra Corona-patruljer ind – de vil kontrollere, at reglerne bliver fulgt og være parate til at skride ind med påbud og bøder, hvis for mange er for tæt,” siger politidirektør Kim Christiansen, som tirsdag eftermiddag beskrev de nye tiltag på en kort pressebriefing.

Ekstra politipatruljer

Her fortalte han, at de ekstra politipatruljer som udgangspunkt alene skal håndtere corona-relaterede sager.

”Vi vil igen denne weekend være synligt til stede i nattelivet, vi vil have et øget fokus på forsamlinger og restaurationer, og vi vil også have et vågent øje på musik til ulempe,” siger politidirektør Kim Christiansen og tilslutter sig koret af mennesker, der opfordrer alle til at tage samfundsansvar:

”Vi har før bragt smitten ned. Og det kan vi gøre igen, hvis vi alle tager ansvar og følger regler og retningslinjer. Overvej, hvad du selv kan gøre og husk de gode vaner fra foråret.”