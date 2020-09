Historisk tennisdag i Rødovre

Fra venstre ses Rødovres nyoprykkede elitespillere i tennis tyske Jonas Luetjen, Jonas Schwarz, Rasmus Schwarz, Marcin Gosieniecki og David Dark Hansen. Foto: Privat

tennis Alt flaskede sig i sidste spillerunde for Rødovre Tennisklub, der for første gang i klubbens historie er rykket op i elitedivisionen. ”Det er ret overvældende, at vi er rykket op,” siger 1. singlen Rasmus Schwarz, der giver fællesskabet årsagen til den uventede oprykning.

Af Peter Fugl Jensen

Det sidste runde i 1. division herretennis kunne ikke blive mere dramatisk og alligevel ende med en lykkelig udgang, set med rødovreøjne.

På papiret så det nærmest håbløst ud, fordi Rødovre skulle vinde med 6-0 over Øresund, der i øvrigt var oprykningsfavoritter før sæsonstarten, mens Birkerød skulle tabe præcis 3-4 eller 2-4 til KFUM, hvis oprykningen til elitedivisionen skulle blive en realitet. Det var lige præcis det som skete.

”Det er helt vildt. Før sæsonen havde vi overhovedet ikke forestillet os, det kunne lade sig gøre. Det er ret overvældende,” siger Rasmus Schwarz, der fortæller, hvilken udvikling holdet har været igennem.

”Vi arbejder hårdt sammen og vi har et unikt fællesskab kombineret med, at min bror Jonas har hævet sit niveau gevaldigt, hvilket har bragt mig tilbage på et højt niveau. Desuden har vi på skift fået en udenlandsk spiller ind til kampene.”

”Men alt det her ville ikke kunne lade sig gøre uden vores formand Poul Lundberg Andreasen, som er modig og villig til at satse på eliten samtidig med, at vores holdleder Einar Schwarz gør et kæmpe arbejde for holdet. Uden de to var den her oprykning ikke en realitet,” mener den 28-årige Rasmus Schwarz, der er søn til Einar og bror til Jonas.

Rasmus Schwarz er tidligere topspiller og har vundet DM-guld med KB.

Forbliver i eliterækken

Springet op til landets bedste mandskaber, KB, HIK og Gentofte er langt.

”De bedste kan vi ikke hamle op med uden tilgang, fordi de har nogle andre omstændigheder både med hensyn til faciliteter og penge. Men der er hold i elitedivisionen, som vi kan spille op mod. Hvis Jonas fortsætter med at hæve sit niveau, så motiverer han også mig, så er jeg optimist med hensyn til at forblive i elitedivisionen,” siger Rasmus Schwarz, der fortsætter om den vilde sidste runde:

”Vi vandt jo 6-0, hvilket er sjældent i sig selv, fordi holdene i 1. division er så gode i dag, men det gjorde vi og tabte faktisk kun et sæt. Så skulle KFUM vinde 4-2 eller 4-3 over Birkerød. Blev den 5-1 eller 6-0 ville KFUM rykke op og vandt Birkerød ville de rykke op, så det kunne ikke være mere spændende.”

”Vores træner Marcin så deres kamp og vi fulgte med på telefonen. Da KFUM var sikker på at vinde 4-3, så kom Marcin med et vildt brøl ude hos KFUM, mens de øvrige 200 tilskuere var helt stille, så det var en ret pudsig situation,” siger Rasmus og griner.

Stærk kultur

Rasmus har allerede nævnt fællesskabet i Rødovre Tennisklub og det nævner han igen, når der tales om tilskuere.

”Vi har mange medlemmer i klubben og man kan mærke, de bakker op om os. Jeg er vokset op i Rødovre, hvor der er en stærk kultur, fællesskab og her bor mange mennesker, så jeg tror, vi får mange tilskuere til vores kampe i elitedivisionen, for det er god underholdning,” spår han og er tydeligvis glad og stolt over oprykningen.

”Jeg har været med til at vinde DM-guld med KB i elitedivisionen, men her i Rødovre har jeg mere hjerteblod, så den her oprykning betyder helt sikkert noget særligt for mig,” siger Rasmus, der sammen med holdkammeraterne allerede er ved at forberede sig til indendørs-sæsonen, hvor Rødovre spiller i 2. division.

”Vi glæder os alle til indendørs sæsonen, hvor vi også satser på oprykning,” slutter han.

Et mirakel

Formand Poul Lundberg Andreasen er tydeligvis stolt over Rødovres flotte oprykning, så de er i selskab med landets bedste i næste sæson.

”Det her er jo nærmest et mirakel, selvom vores holdleder Einar Schwarz forudså det for tre måneder siden.”

”Det er en helt enestående chance, vi får i den her klub. Den største udfordring er, hvad vi skal gøre med den her succes. Gejsten og den målrettethed som der bliver vist, synes jeg, er mest imponerende og den skal vi køre videre på.”

”Oprykningen viser, vi har en stærk bredde af elitespillere, som er unikt i sig selv. Det kan give os et gennembrud som klub, hvis vi håndterer det her rigtigt. Det er jo en kæmpe chance for os ledere i klubben, at vise vores værd,” siger tennisformanden.