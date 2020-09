Helt elektrisk – Buslinje 142 skal køre på el

Rødovre Kommune får en klimavenlig bus på vejene til nsæte år. Buslinje 142 stopper blandt andet på Hvidsværmervej, Tårnvej, Rødovrevej og Jyllingevej på ruten mellem Skovlunde Station og Flintholm Station. Foto: Brian Poulsen

elbus Til næste år kommer der til at køre en 100 procent emissionsfri bus på Rødovres veje. Buslinje 142 bliver elbus.

Af Christian Valsted

Der er fokus på den grønne omstilling i Rødovre Kommune. Som klimakommune har Rødovre siden 2013 forpligtet sig til at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2 procent hvert år. Selvom aftalen med Danmarks Naturfredningsforening formelt udløber i år, har Rødovre Kommune en lang række indsatser i støbeskeen for at nedbringe CO2-udledningen.

Én af de tiltag omhand-

ler busdriften, hvor man, i samarbejde med Movia, har udarbejdet en plan for omstilling til el-busser.

I forbindelse med Budget 2020 blev det blandt andet besluttet, at Servicebussen skal gøres emissionsfri hurtigst muligt. Det kan dog tidligst ske ved førstkommende kontraktfornyelse i 2024, men helt så længe skal Rødovres borgere dog ikke vente, hvis de ønsker at blive fragtet fra a til b i en elbus.

Til næste år bliver buslinje 142, der blandt andet kører på Hvidsværmervej, Tårnvej, Rødovrevej og Jyllingevej, nemlig 100 procent emissionsfri.

Svært at trække vejret

Skiftet til mere bæredygtig drift sker i tæt samarbejde med Movia og operatørerne Keolis og Kruse.

Borgmester Britt Jensen (S) glæder sig ikke kun over de klima- og miljømæssige gevinster, men også over de sundhedsmæssige aspekter af at få en bus, der kører på strøm.

“Fremtidens trafik skal være grøn. Det handler ikke kun om, at vi skal passe på vores miljø og klima. Det handler også om vores sundhed. Luftforureningen fra blandt andet dieselkøretøjer kan være kræftfremkaldende og give nedsat lungefunktion, så man kan have svært ved at trække vejret. Vi har mange lungepatienter i Rødovre, som vi vil gøre alt, hvad vi kan for at beskytte,” siger Britt Jensen (S).

Kommunernes nye elbusser er emissionsfri, hvilket betyder, at de lokalt hverken forurener med CO2, NOx eller partikler. Busserne kommer også til at støje mindre, hvilket kan mærkes både inde i bussen og udenfor. Det er mobilitetsselskabet Movia, der har udbudt busdriften for Rødovre Kommune.