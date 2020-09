Harald Blåtand med moderne tvist

Byggeriet har udvidet elevernes forståelse for klassiske håndværkstraditioner og banket selvtillid ind i de unge håndværkere. Foto: Palle Demant

ARKITEKTUR Fortid og fremtid gik hånd i hånd, da tømrerelever fra Next på Tæbyvej, i samarbejde med arkitekt Martin Marker fra A-A Collective, hen over sommeren byggede et udsnit af en stol fra vikingetiden.

Af Christian Valsted

Når man hører ordet ’stol’ er det nærliggende at tænke på et møbel, der nemt passer ind i dagligstuen eller på terrassen, men sådan er det ikke altid.

I hvert fald ikke på håndværkeruddannelsen Next på Tæbyvej, hvor 17 tømrerelever har bygget en vikingeinspireret stol, der er så stor i volumen, at det mest af alt ligner en kæmpe bænk.

Det spektakulære håndværk er et udsnit af ’Harald Blåtands Stol’. Harald Blåtand regerede i Danmark i årene omkring 980’erne og stolen, eller bænken om man vil, er inspireret af vikingetiden og bygget med store samlinger, nagler og helt uden brug af søm og skruer.

De 17 elever, der var med i processen, er vidt forskellige steder i deres uddannelse, men brugte sammen det meste af august måned på at bygge det imponerende værk. Under hele processen arbejdede de tæt sammen med arkitekt Martin Marker, der har tegnet bænken på computer i 3D.

”Byggemetoden er inspireret af vikingetiden og man kan sige, at den er tilbageskuende, men samtidig er den bæredygtig og nutidig, da jeg har tegnet stolen i 3D-programmer. Således går fortid og fremtid hånd i hånd i projektet,” fortæller Martin Marker, der er en del af arkitektgruppen A-A Collective, der blandt andet har designet en ny central plads i Polens hovedstad Warszawa.

Arkitekten lærer af eleverne

Det anderledes byggeprojekt mellem tømrereleverne og Martin Marker er søsat af Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur og sat i Verden for at skabe en innovativ og tværfaglig bro på tømreruddannelsen.

At tømrerelever arbejder direkte sammen med arkitekter er ikke hverdagskost, men i det aktuelle projekt var der ingen mellemled og både elever og arkitekt Martin Marker fik vigtig læring og erfaring ud af workshoppen, der resulterede i den fem meter lange og godt tre meter høj vikingestol.

”I en traditionel byggeproces vil en given arkitekt sende sine tegninger til en entreprenør, der herefter får koordineret byggeopgaven og har dialogen med håndværkerne. I projektet har jeg haft den direkte dialog med eleverne og det har været enormt inspirerende og givende. Jeg har tegnet noget i computeren, men det var eleverne, der skulle bygge det i virkeligheden. De var eksperterne og vi har hele tiden kunne tilpasse tingene og det har været meget lærerigt for mig,” siger Martin Marken Larsen, inden han tilføjer, at projektet har givet ham en endnu større tro på, at tæt dialog mellem faggrupper er et vigtigt værktøj, når der skal bygges og tænkes kreativt på de danske byggepladser i fremtiden.

”At man tør stole på hinanden og hinandens faglighed, er den helt store gevinst. Vi fjernede hierarkiet og det er den helt store læring,” fortæller han.

Fornyet respekt

Der var høj sol over Tæbyvej og bredde smil hos de mange tømrerelever, da stolen den 19. august blev vist frem på Next.

Eleverne kunne næsten alle sammen klemme sig ned i stolen på samme tid ved indvielsen. En af dem var Petter Madsen Kirkegaard, der synes, det var spændende at arbejde tæt sammen med arkitekt Martin Marker Larsen.

”Jeg synes, Martins tilgang var god. Han lyttede til vores inputs og han havde en stor respekt for vores faglighed, ligesom vi havde en respekt for hans. Håndværkere har ofte ikke meget med arkitekterne at gøre ude på byggepladserne, da dialogen primært foregår gennem en byggeleder, så det har været fedt at få noget fornyet respekt for hinandens arbejde,” fortæller Petter Madsen Kirkegaard.

Tømrerelev Mathias Sørensen er enig. Det tætte samarbejde med arkitekten har givet nye perspektiver til faget og uddannelsen. Samtidig synes Martin, at det var lærerigt at bygge med udgangspunkt i byggemetoder fra vikingetiden.

”De fleste tømrerlærlinge har andre typer opgaver og det var nyt for mange af os, at vi skulle bygge en stol uden søm og skruer, men kun med tapsamlinger og nagler. Det var udfordrende på en helt anden måde og overordnet set, synes jeg, resultatet er blevet rigtig pænt,” siger Mathias Sørensen.

Den store vikingestol står i øjeblikket placeret på Next på Tæbyvej og det er endnu ikke afgjort, hvor den fremover skal have permanent base. Stolen er tænkt til at skulle stå i det fri nær et vikingemonument, men der arbejdes også på andre mulige aftagere til det særprægede møbel.