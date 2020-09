Hæderlig præstation i nyt nederlag

FODBOLD Avarta tabte for anden kamp i træk med ét enkelt mål i en kamp, hvor muligheden for point ellers var til stede.

Af Mike Hjulmand

Anden kamp i den nye sæson for Avartas vedkommende var en hjemmekamp mod Nykøbing FC, som i sidste sæson rykkede ud af 1. division. Avarta leverede en ganske fin præstation og med tanke på, at mandskabet har mistet en række profiler inden sæson og senest Victor Guldbrandsen som i onsdags scorede i pokalturneringen for Avarta, men som nu er skiftede til FC Roskilde.

Nykøbing FC som må vurderes til at være en af rækkens bedste hold, så var det rigtig fint det som de grønklædte værter præsterede i dag, hvor muligheden for point var til stede, men der manglede lige det sidste på den sidste tredje del for Thomas Westh Hansens tropper.

”Jeg er tilfreds med præstationen, men hamrende ærgerlig over resultatet og rigtig irriteret over, at vi ikke får point. Vi holder dem egentlig fint fra de store chancer, men den ene gang vi ikke gør det, så ligger den i kassen, ekstremt ærgerligt, fortæller cheftræner,” Thomas Westh Hansen.

Næste kamp for Avarta er lørdag den 12. september, hvor Avarta skal en tur til Hillerød.