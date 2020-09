Guide: Sådan finder du gastronomisk inspiration til din egen madlavning

SPONSORERET INDHOLD I de danske hjem er vi blevet utrolig glade for at lave mad selv. Og selvom man i restaurationsbranchen ser en årlig vækst i både storbyerne og opland, er der alligevel en tendens til, at man gerne vil vise sine egne kokkeevner som vært og hygge sig sammen med et glas vin over gryderne.

Denne tendens er ikke ny. Og sammenligner man danskernes restaurations-besøgs-adfærd med andre lande, er det da også iøjnefaldende, da antallet af restaurationsbesøg er væsentlig lavere end andre landes – hvor man eksempelvis i Storbritannien har over 100 restaurationsbesøg pr. indbygger om året.

Men som dansker kan det alligevel være svært at finde inspiration til, hvad man skal lave af mad – og har man ikke selv en indre kok gemt i maven, kan man hurtigt komme på glatis, når det kommer til det gastronomiske værtsskab.

Læs med videre i artiklen her, hvor vi kigger på, hvordan man får den allerbedste inspiration til egen madlavning og servering.

Find inspiration hos de professionelle

En af de bedste muligheder for at finde inspiration til din egen madlavning er ved at lade sig inspirere af de professionelle. For selvom man måske skulle tro, det ville være nemmest at lade sig inspirere af de mange gode råd og illustrationer, man finder på internettet, er det faktisk ofte ikke helt så let, hvis man gerne selv vil smage og se maden, inden man selv kaster sig ud i det.

Derfor er der da også mange, der vælger at lade sig inspirere af restaurationsbranchen. For det er her, de store tanker vedrørende mad bliver gjort – og i langt de fleste tilfælde serverer de jo heller ikke noget, medmindre det er så lækkert, at det er enhver vært værdigt.

Gå derfor ned og find en brunch centralt i København eller gå på opdagelse i den lokale Street Food. For det er her, du finder de anretninger, der er gjort allermest ud af – og. Det er samtidig her, du bliver udfordret mest muligt, når det kommer til at prøve nye inspirerende koncepter af i køkkenet.

Lad dig inspirere og begrænse af sæsonens råvarer

Er du klar på en udfordring, kan du også vælge at lade dig begrænse af, hvad der hører sæsonen til. For selvom det også gør opgaven med værtsskab sværere, er det unægtelig også med til at gøre ethvert måltid endnu mere specielt, da det giver anretningen en storytelling, der kan være svær ellers at fremtone.

At bruge sæsonråvarer er også med til at give enhver anretning et mere friskt udtryk – og hvor man derfor måske mangler finesse eller anretningsevner, opvejes det af det rustikke, friske look.

Kan du tilmed kombinere denne anretning med egenproduktion, er du helt i top med dit værtsskab. Men skulle du være begrænset af en mindre produktionsdygtig lejlighed i storbyen, finder man også værdige alternativer i langt de fleste lokale grønthandlere, hvis udvalg let kan gennemskues, og hvor importråvarer kan skilles fra.