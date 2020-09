Gamle gris

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Brian Poulsen/arkiv

chrumme Jeg ved sgu snart ikke, hvad jeg skal mene om den seneste #metoo bølge i Danmark.

Af Chrummer

Misforstå mig ikke, for jeg synes, at mange af de sexsime-historier, der er kommet frem, bare ikke er i orden. Ja, og det er forkert! MEGET forkert! Og selvfølgelig skal det stoppe.

Men nogle af historierne, da må jeg indrømme, at der har jeg HELT sikkert krænket en kvinde. En journalist-praktikant følte sig krænket over, at hun blev kaldt smukke (og der er mange andre historier hvor man tænker, er det nu en krænkelse?) ikke sagt nedværdigende men som en kompliment – lidt ligesom de mennesker, der konstant kalder folk for søde eller smuksak på Facebook.

Ja, lige der, der krænker jeg så min kollega og receptionist-Lis nærmest HVER dag. For når jeg kommer ind i receptionen, så siger jeg ofte: ”Godmorgen smukke Lis” som modsvar på, at hun trykker på døråbneren, så jeg ikke skal fedte med min nøglebrik.

Jeg synes bare, at der er forskel på at true en kvinde med at smadre hendes karriere, hvis ikke man får et blowjob – til at kalde receptionist-Lis for smukke-Lis.

Omvendt har jeg også min kollega Tobias, som jeg har en lille bro-mance med. Vi kan godt gå forbi hinanden og lige sige et grrrrr og en bemærkning om, hvor ”handsome” vi begge er. Det sker endda, at jeg får et lille kys på min bare isse af ham.

Jeg har helt sikkert også gjort tilnærmelser til en kvinde i jagten på den eneste ene – jeg har måske rørt hendes arm eller lår i et forsøg på noget, der skulle ligne kurmageri. Har måske også forsøgt mig med en pick-up line i ny og næ. For hvad gør man ellers?

Det er jo ikke særligt romantisk at troppe op på Damhuskroen med en PC og printer og lige bede kvinder om at svare på et spørgeskema, med spørgsmål som: Hvis jeg siger dine øjne er smukke, vil du så:

A: Stikke mig en flad og råbe voldtægt eller

B: Sige tak.

Skulle jeg forsøge at berøre dig (på ikke intime steder) vil du så:

A: Anse mig for at være et perverst svin eller

B: Prøv dig frem.

Måske det gamle trick fra folkeskolen med en lille seddel: Skal vi være kærester sæt kryds ved ja eller nej (jeg har undladt ved-ikke feltet – det giver bare misforståelser).

Nå, men nu er jeg gift. Sjovt nok med en, som jeg mødte på min arbejdsplads. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det foregik, men hverken påtale, blåt øje eller fængselsstraf var involveret. Tror bare vi fandt ud af, at vi nød hinandens selskab.

Jeg siger IKKE, at vi ikke skal bekæmpe sexisme, når vi møder den, men at kalde en kollega for smuk eller rose den nye kjole eller frisure, synes JEG ikke er sexisme.

Kan vi ikke lave en aftale om, at kvinderne siger fra og mændene retter sig efter det. Det er bare det nemmeste. Og mændene har så deres fulde ret til at TÆNKE, at hende man ikke må kalde smuk, hun er en smule sippet. Og de mænd som truer sig til sex, bliver fyret.