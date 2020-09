Fornem hæder til RS Volley

Formand for RS Volley Peder Toftgård, med bolden, og formand for ungdomsudvalget i SVBK Simon Øksnebjerg efter den fornemme hæder. Foto: Privat

VOLLEYBALL Sjællands Volleyball Kreds har kåret Årets Ungdomsklub 2020 og valget faldt på RS Rødovre Volley. Læs de fornemme hædersord.

Af Peter Fugl Jensen

De fornemme ord fra Sjællands Volleyball Kreds:

“Årets ungdomsklub har været blandt de bedste i Danmark op gennem 70’erne, hvor det blev til tre danmarksmesterskaber på både dame- og herreungdomssiden.

Sidenhen svandt ungdomsafdelingen ind og var i starten af 2000-tallet ikke eksisterende. I 2003 blev det nye ungdomsspil Kidsvolley præsenteret i Dansk volleyball og klubben var blandt de første klubber til at etablere en egentlig kidsafdeling.

Tirsdag den 2. september 2003 blev afdelingens første officielle træning afviklet med 15 børn.

Afdelingen arbejdede i starten helt uafhængigt af den øvrige del af klubben og i løbet de første seks år lykkedes det at vinde adskillige Sjællandsmesterskaber i Kidsvolley, flere PokalFestivaltitler, samt mange enkelte dag- og weekendstævner rundt omkring i landet.

Samarbejde og ungeråd

Klubben begyndte at samarbejde med andre klubber for at sikre, at alle ungdomsspillerne kunne få netop det volleytilbud, som de ønskede.

På skolefronten har klubben været meget aktiv. Skolestævnet 2019 blev som altid afviklet fredag inden vinterferien. Stævnet blev endnu en gang en kæmpe succes – endnu større end tidligere. 228 hold, over 1.300 spillere, cirka 100 lærere og forældre samt 60 klubhjælpere fyldte alle kommunes haller i Rødovrehallen.

I forbindelse med deres seneste klubsamarbejde har ungdomsholdene valgt deres eget ungeråd. 12 piger og drenge fra de to klubber skal nu i ungerådet bidrage til, at klubberne bliver et endnu bedre sted at være ungdomsspiller. Bidragene kan være idéer, arrangementer og så meget andet.

Klubben har været meget aktiv i deres kids- og teenafdeling gennem mange år. De har deltaget med hold i næsten alle niveauer.

Ekstra imponerende, når man tager i betragtning, at de fleste af deres trænere er forældre.

Stort tillykke til RS Rødovre Volley med kåringen som årets ungdomsklub 2020.”