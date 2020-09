Få indstillinger til idrætspriser

Sofie Vindberg Nielsen blev kåret til Årets Idrætstalent sidste år. Foto: Ian Nielsen

idrætspriser Der er kun modtaget to indstillinger til årets fire idrætspriser. Sidste chance er på søndag.

Af Peter Fugl Jensen

Har COVID-19 sat alt i står. Det kan man godt tro, for FIR og Rødovre Lokal Nyt har modtaget to indstillinger i alt, selvom der er fire idrætspriser.

Begge indstillinger er i kategorien Årets Idrætsudøver, nemlig William Rørth, der er målmand for Rødovre Mighty Bulls samt Rødovre Tennisherrer, der netop er rykket op i elitedivisionen.

COVID-19 har sat en stopper for mange mesterskaber, men det ændrer ikke på, at der er dygtige

idrætsudøvere og ikke mindst mange ildsjæle blandt lederne rundt om i klubberne. Derfor er det en skuffelse, vi kun har modtaget to emner.

De fire priser

Der plejer at være mange indstillinger til ‘Årets Idrætsleder’, hvilket også er fortjent, så derfor bør der komme bud inden deadline på søndag.

Det plejer at være mere ‘tungt’, når det gælder om at finde unge ledere i klubberne under 18 år, men vi håber alligevel, der igen i år vil være unge, der fortjener fornem hæder?

Vi ved, her på avisen, at der har været store præstationer blandt kommunens unge, blandt andet hos ROGs spring-rytme hold, dygtige ishockeyspillere og unge talentfulde bowling-

spillere, så indstil inden søndag til peter@rnn.dk

eller indstil her: Indstilling til idrætspriser…

De unge sidste år

Der var tre nominerede til Årets Unge Idrætsleder sidste år. Det var Gustav Hansen fra ROG (som fik prisen), samt Bertram Buhl og Kristine Toftgård fra RS Volley og Rasmus Dose Sandorff fra Rødovre Karateskole.

De tre nominerede til Årets Idrætstalent var Minimix Teamgym fra ROG, Kasper Bunch Larsen fra RSIK samt Sofie Vindberg Nielsen fra Rødovre Tennisklub, der løb med den ærefulde titel.

Årets idrætstalent i Rødovre har været uddelt fire gange tidligere:

2019 – Sofie Vindberg Nielsen, Rødovre Tennisklub

2018 – Phillip Louis Schultz, Rødovre Mighty Bulls

2017 – Marcus Almquist, RSIK

2016 – Tobias Hyttel, Hwarang Taekwondo Klub Rødovres

Marcus Almquist spiller i dag ishockey i Sverige. Med sig i det svenske har han beviset på, han blev kåret til Årets Idrætstalent i Rødovre 2017. Foto: Red.