Få bugt med virksomhedens dårlige webshop

SPONSORERET INDHOLD Virksomheden kan have nok så gode produkter til salg på deres webshop og foretage nok så god markedsføring – men hvis webshoppen er dårlig, er der stor risiko for, at kunderne ikke vender retur. Derfor er det yderst vigtigt, at virksomheden sørger for at have en brugervenlig og visuel flot webshop, sådan at kunderne netop har lyst til at komme igen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Her gælder det først og fremmest om at vælge den rette webshopløsning. Med den rette platform vil arbejdet med webshoppen blive tusinde gange nemmere og mere effektfuld – men hvilken platform skal virksomheden vælge? Der findes et væld af udbydere på markedet i dag, hvilket ikke gør det nemmere at tage valget. Dog kan du med ro i maven vælge en Magento-webshop, der er blandt den mest populære platform på verdensplan.

Magento-webshop – den professionelle løsning

For at tage det første skridt på vejen til en succesfuld webshop og komme et skridt foran konkurrenterne er en Magento webshop et godt valg. Magento-shops er et stabilt og godt open source-system, hvor du administrerer alt indholdet på webshoppen. Webshoppen forbliver professionel og god. Du får bl.a. mulighed for at oprette og vise produkter, inddele produkterne i produktkategorier, oprette tilbud, håndtere ordrer og fakturaer samt en kundedatabase.

Mange mener, at Magento-platformen er markedets bedste. Du tilgår nemt backenden selv og udvikler en designløsning. Dette giver masser af valgfrihed og fleksibilitet, som mange af de konkurrerende platforme netop ikke kan tilbyde. Derudover er løsningen skalerbar. Det betyder, at du på let vis kan skalere webshoppen alt efter virksomhedens voksende størrelse. Netop dette er noget, der adskiller Magento-webshopløsningen fra andre udbydere. Er du skarp til kodning, kan du også få en Magento-webshop til en skarp pris – det er nemlig gratis at bruge deres open source-platform.

Webshopdesign med et utal af tilpasningsmuligheder

Magentos open source-system tilbyder mere end 2.000 forskellige tilføjelser og udvidelser. Dette betyder, at du med en Magento-webshop får et utal af tilpasningsmuligheder og webshopdesign. Prisen for Magento varierer alt efter virksomhedens behov. Virksomheder kan oprette en Magento-webshop gratis for derefter at tilkøbe forskellige moduler og tilføjelser.

Det er også muligt at opgradere til Magento 2. Her vil Magento-webshopprisen stige, men brugerne får derimod et væld af forskellige fordele. Uanset valg af Magento-webshop får virksomheder mulighed for at tilbyde deres besøgende en unik bruger- og købsoplevelse. De brugervenlige funktioner i Magento betyder derudover, at virksomhedens tidsforbrug allokeres på mere nyttige ressourcer. Dette skyldes f.eks. automatisering af salg, lagerbeholdning og ordrehåndtering.

Produktbillederne på webshoppen er altafgørende

Så snart webshopløsningen er på plads, er der skabt grobund for, at virksomheden kan fokusere på webshoppens indhold. Her er især produktbillederne vigtige at have for øje. Produktbilledernes vigtigste opgave er at sælge produkterne – og derfor skal der lægges kærlighed heri. Billederne bør altid stå knivskarpe, have den rette belysning og farvekontraster.

Ydermere skal produktbillederne være vellignende og vise produkterne fra de bedste vinkler – og helst alle vinkler. Vis både billeder med produktet i brug og liggende på en flot baggrund. Skab spændende og anderledes udtryk ved at tage egne produktbilleder, og læn dig altså ikke blot op ad standardiserede stock photos – selvom det er fristende nemt.

Læs her om Corona-krisens positive påvirkning på online salg i webshops.