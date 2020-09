Events efter corona – Hvad er mulighederne?

SPONSORERET INDHOLD Corona smitten står stadig og lurer lige om hjørnet. Hvad kan barer, diskoteker og andre andre eventmagere gøre, for at få genåbningen til at være så festlig som muligt?

Dagen det skete – Nedlukningen

Den 11. marts lukkede Danmark ned grundet corona pandemien, som gjorde mange folk, blev sendt hjem, og forsamlinger med over et bestemt antal personer blev forbudt. Det gjorde samtidig, at koncerter, festivaler, sportsbegivenheder m.m. blev aflyst, hvilket har gjort, at mange spillesteder og events har hårde tider. De er afhængige af gæsterne, som allerede havde købt billet, vil rykke deres billet til næste år, hvor koncerter osv. forhåbentligt kan afholdes igen.

Aflysningen af samtlige af de store events i Danmark har gjort, at unge såvel som voksne er ivrige efter at komme ud og se fodbold, gå på restaurant og feste igen. Det kan ses på politiets rapport, hvor der er usædvanligt mange klager om støj, fordi folk holder fest derhjemme, fordi de ikke kan tage ind til en bar eller natklub.

Folk kan simpelthen ikke få festet igennem, og derfor forventes der en eksplosion af store fester med massere af ekstra ting som tilbud, temaer, osv. for at trække gæster ind. Vi kan forvente, at natklubberne gør alt, hvad der står i deres magt, for de kan få så mange kunder ind som muligt.

Men det er forståeligt, for der er blevet tabt mange penge på eventområdet, siden Danmark lukkede ned, og det er ikke alle, der har fundet alternative indkomstkilder. Noget, som restauranter har kunnet gøre ved at fokusere på “madkasser”, som man så har kunnet tage med hjem, eller services, der leverer drinks til døren.

De store event steder, som eksempelvis Parken Sport & Event i København, meldte også ud, at de forventer et ekstremt underskud for det første halvår af 2020. Men vi holder gejsten oppe, for der er lys for enden af tunnelen. Tingene er så småt ved at åbne op igen, og forhåbentligt kan der også ses frem til størrer og mere festlige begivenheder. I hvert fald til næste år.

Det er ikke kun arrangører og eventmagere, der er blevet ramt pga. corona. Coronaen berører også mange af de virksomheder, der samarbejder med arrangørerne af events. marketingbureauet makeitmedia er en af de virksomheder, der netop har oplevet dette. Emil Jørgensen fra makeitmedia udtaler: Alle vores kunder der arbejder med events og restauration ønskede at pause deres annocnering, da coronaen brød ud, da det pludselig ikke gav så meget mening at annoncere mere.

Hvad skal vi bruge? – Åbningen

Når det hele så åbner igen, og der skal bruges udstyr for at holde de største og bedste fester og tema-aftener, som får folk ind i lige dén natklub, hvad gør man så? Hvad skal der bruges for at skabe den helt store afslutning på et event? Mulighederne er mange, men noget, der garanterer en stort reaktion, er en opbygning af effekt på en scene, uanset om det er i ordets direkte betydning, altså en scene, eller om det er et dansegulv. Det kan også være en pludselig forandring, som overrasker gæster og/eller publikum. En bogstaveligt talt, eksplosion af fest og farver.

Hvis det er noget, som du har brug for, hvor finder man det så henne? Efter at have taget et kig rundt på nettet kom Confetti-world.dk frem. Som navnet antyder, har de konfetti, men de har også meget mere. Om du har brug for konfettirør, brandhæmmer, creperuller, konfettirør med flag eller konfettikanoner så har de det.

Hvis du mangler maskinerne til konfetti, konfetti flag, creperuller eller røg, så tilbyder de også det, og hvis du kun skal bruge det fra tid til anden, så udlejer de også. Der er altså tale om en super løsning til langt de fleste spillesteder og sportsbegivenheder, specielt når der skal fejres. Og til større venues sælger lige præcis Confetti-world udstyr, som kan skabe et spektakel af en event selv på store arenaer.

Den her type firmaer er uundværlige i den nuværende situation, vi står i. Ikke kun for det de tilbyder i form af varer, men også på grund af deres service. De står klar til at hjælpe med de spørgsmål, du har omkring brugen af den her type produkter, både i forhold til, hvor meget der skal bruges, men også, hvad der fungerer godt i hvilken type lokale. De er eksperterne, så gør brug af deres faglige viden inden for feltet til lige netop dit event. På den måde undgår du uheld eksempelvis ved brug af brandhæmmer.

Men der er også andre ting, man kan gøre for at lave en super begivenhed, og specielt for natklubber er det nødvendigt at være aktuel i de forskellige sæsoner. Det er svært nu her under nedlukningen, men det gør aldrig noget at planlægge forud. Brug derfor noget tid på at lave den ultimative fastelavnsfest, sommerfest. Ja, du kan såmænd begynde at kigge frem til J-dag næste år, nu hvor den i år er blevet aflyst.

Til at hjælpe med planlægningen er blogs en god kilde til inspiration. Hvis man har en natklub eller restaurant, hvor det primære salg står i salget af drikke- og fødevarer, så er sider som Liquor.com en god kilde, hvis man vil fokusere på cocktails. Her kan man finde inspiration til hvad for cocktails, der fungerer godt med forskellige retter, og hvad for cocktails der kan bruges til forskellige temaer.

Samtidig skal nævnes et medie, som mange nok kender i forvejen, men som ikke må glemmes i mængden af muligheder: Pinterest. Pinterest er et billedgalleri, som er fantastisk til at finde idéer til events og fester. Specielt de fester med temaer. Du kan følge konti, der viser bestemt indhold, og gemme billeder til dine mapper, der fungerer som inspirationstavler for dine idéer.

Det gælder simpelthen om at finde mulighederne i situationen, som nogle allerede har gjort. Her kan en webshop som Confetti-world være med til at levere dét, der skal til for at gøre din fest eller event helt speciel. Selv hvis det er et mindre event, har de ting som håndholdte bomberør med både konfetti, streamers og flag, så der kan komme ekstra gang i festen til næste års melodi grand prix, f.eks. med konfetti, creperuller og konfetti flag, både på barerne og i stuerne. Der er gjort på en måde, som er sikker for alle.

Og selvom smitte tallet i visse dele af landet igen er stigende, så kan vi kun håbe på, at der ikke sker en nedlukning igen. Vi har nemlig brug for fest, farver, flag og konfetti i vores hverdag, og til fester og events.