Etablerer corona-testcenter i Rødovre Centrum

coronavirus I samarbejde med Region Hovedstaden etablerer Rødovre Centrum et COVID-19 testcenter i et butikslejemål i Rotunden.

Af Christian Valsted

For at aflaste hospitalerne med coronatest, er der i løbet af foråret og sommeren skudt flere COVID-19 testcentre op i en række byer i Region Hovedstaden.

Og i næste vil det også være muligt at blive testet lokalt, når der i Rødovre Centrum skyder et testcenter op i et tomt butikslokale, hvor man med podning kan blive testet for den frygtede virus.

”Vi får i samarbejde med Region Hovedstaden etableret et testcenter i et butikslejemål i Rotunden, nabo til Deichmann, så byens borgere og øvrige besøgende kan blive testet. Såfremt vi efter næste uge vurderer, at behovet for testning fortsat er til stede, og Regionen har den fornødne kapacitet, så vil tilbuddet også fortsætte i ugerne derefter,” udtaler Jesper Andreasen, der er administrerende direktør i Rødovre Centrum.

Indkøb og podning

Centeret har tidligere forhørt sig om muligheden for at stille lokaler til rådighed til et testcenter, men i foråret var kapaciteten ikke til stede hos Region Hovedstaden.

”Vi har siden fået en henvendelse fra regionen og vi stiller naturligvis lokaler til rådighed uden beregning. Vi vil gerne gøre det nemt og bekvemt for vores kunder, og alle Rødovres borgere, at blive testet og med det stigende smittetryk vi ser lige nu, kunne det ikke være mere aktuelt,” siger Jesper Andreasen.

Hvis man ønsker at blive coronatestet i Rødovre Centrum, skal man blot stille sig i kø ved testcenteret i Rotunden, da det ikke kræver en forudgående aftale.

”Alle krav til afspritning og afstand vil blive overholdt, så man behøver ikke være nervøs for sikkerheden,” siger Jesper Andreasen.

Det vil være muligt at blive testet i Rødovre Centrum mandag, onsdag og fredag i næste uge fra klokken 10-16.

Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen, stiller lokaler gratis til rådighed til region Hovedstaden, der etablerer et testcenter i Rotunden i næste uge. Foto: Arkiv