Elever sendt hjem fra skole i Rødovre

40 elever og tre undervisere er sendt hjem fra HF & VUC. Foto: Brian Poulsen

Coronavirus Mandag morgen blev 40 elever og tre undervisere sendt hjem fra Vestegnen HF & VUC, der har haft en kursist, der har været smittet med COVID-19.

Af André Bentsen

“I morges fik Vestegnen HF & VUC besked om et bekræftet COVID-19 tilfælde hos en af vores kursister på vores Rødovre-afdeling.” Sådan fortæller Tue Sanderhage, der er direktør for skolen i Rødovre.

Den pågældende kursist, samt de øvrige hold som denne har deltaget på i sidste uge, er derfor blevet hjemsendt og skal testes, inden de kan komme på skolen igen.

Det samme gælder deres undervisere. Det drejer sig om i alt tre undervisere og 40 kursister.

“Vi følger retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet samt rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, og tilfældet er indberettet hertil, oplyser skolen.

”Det er vores fælles forventning, at vi med de tiltag vi har igangsat, har inddæmmet og afsluttet faren for at blive smittet af dette tilfælde, da vi har handlet hurtigt og korrekt. Skolens undervisning og øvrige aktiviteter vil derfor fortsætte som normalt, som anbefalet af myndighederne,” siger direktør Tue Sanderhage.

Han forsikrer, at skolens undervisere, kursister og bestyrelse alle er orienteret.