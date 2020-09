Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Du må ikke slå din søn – men skær bare løs i hans penis!

Af Chrummer

Jeg har vist før fortalt, at jeg arbejder på et pædagogisk opslagsværk. Jeg kalder min pædagogiske princip for 5 x F (Frygten For Flade Fremmer Forståelsen).

Ja, jeg startede jo på opslagsværket FØR revselseretten blev ophævet – altså loven om, at man ikke længere må slå sine

børn. Så jeg ændrede konceptet fra springskaller og nyre-hug til trusler om det samme. Det er ret ubehageligt at få tæv og det næstværste må være truslen om at få tæv. Men jeg indrømmer, at efter ophævelsen af revselseretten, så er det blevet noget sværere at finde på straffe til børn.

Men nu er der en åbning! Selvom langt de fleste danskere er modstandere af omskæring af drengebørn, så ser det ud til, at der er ikke er opbakning i Folketinget til at forbyde omskæring.

Det er jo fantastisk. Det kan godt være, at man ikke må banke livet ud af sine drengebørn, men at skære i deres penis er HELT OK!

Ja, det er faktisk HELT socialt acceptabelt lige at snitte lidt i dilleren.

Ja, Folketinget er jo nærmest vilde med det.

”Nå, Lille Victor. Så du har ikke ”lyst” til at spise din broccoli? Fint. Far henter lige tissemandssaksen”

”Victor, nu ligger der IGEN en skideballe fra din klasselærer i Aula – henter du selv tissemandssaksen?”

Jeg kan se SÅ mange muligheder – så sidder I måske og tænker: ”Jov men reelt virker den jo kun EEN gang”

– Der tager I fejl. Man behøver jo ikke at fjerne HELE forhuden på EEN gang! Man kan jo sagtens dele den op over 10 gange, hvis man klipper ”skiverne” tynde nok.

Det er jo straks værre med pigerne. Der har man forlængst vedtaget, at deres kønsorganer må man ikke skære i. Så der må man nøjes med at true og så håbe, at pigebarnet ikke kender loven.

Ovenstående virker måske lige barskt nok. Og I HAR ret. DET ER BARSKT. SELVFØLGELIG skal man ikke skære i NOGLE menneskers genitaler. Piger eller drenge. NEJ.

SLUT. FORBUDT!!!

Jeg ved godt, at jøderne og muslimerne er ”nederen” over det.

Det er en 2000-årig tradition og en del af identiteten ved at være jøde eller muslim.

Ja, det samme var menneskeofringer for vikinger og Maya indianerne. Men det er man stoppet med. Man er blevet klogere. Og til Nadver i Folkekirken, så er det heller ikke Jesu legeme og Jesu blod, vi indtager.

Nix, det er noget rispapir og saftevand. Vi leger bare.

Vi har NETOP afskaffet revselsesretten og forbudt omskæring af piger, fordi man bare ikke slår eller skamferer børn!

At man så stadig skal have lov til at skære i drengebørns penis giver jo OVERHOVEDET ikke mening.

STOP DET SÅ!