Dovne Robert og Fattig Karina igen, igen

Enhedslisten synes, man skal stoppe med at gøre arbejdsløse til økonomiske syndebukke. Foto: Arkiv

Debat Med sit forslag om straksaktivering af arbejdsløse kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 30 år, har Kim Hammer (DF) båret ved til det bål, som medierne allerede har tændt. Når historier om arbejdsløse bringes i medierne, er fokus ofte, at arbejdsløse er en økonomisk byrde.

Af Peter Mikkelsen og Marianne Christensen, medlemmer af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

F.eks. historien om Fattig Karina, der slet ikke var rigtigt fattig; udregninger over hvor indbringende kontanthjælpen er, historier om kontanthjælpsmodtagere der nægter at arbejde, samt en masse udsendelser om socialt bedrageri blandt mennesker, der modtager sociale ydelser. Disse indslag har ændret den generelle holdning til mennesker med behov for hjælp, hvor flere og flere danskere stiller sig kritisk i forhold til hvor reelt behovet for hjælp er.

Derfor er der nemme point at hente, ved at antyde at de arbejdsløse er slendrianer og dovenlarser, der ville have godt af at komme op om morgenen og feje gader. Selvfølgelig er der altid brodne kar og det har der altid været, men i Enhedslisten er vi af den opfattelse, at det er arbejdsløsheden, der er problemet og ikke de arbejdsløse.

Vi har alle sammen hørt om Dovne Robert, men vi kender mange flere, der har sendt et utal af ansøgning uden at få et arbejde. Så skulle vi ikke se på sagen ud fra en mere human synsvinkel, og stoppe med at gøre de arbejdsløse til økonomiske syndebukke.