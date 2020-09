DF: Arbejdsløse unge skal samle skrald

Dansk Folkepartis Kim Hammer skal ikke bruge lang tid på at finde et brugt mundbind i en busk, der med hans forslag til straksaktivering måske kunne være blevet fjernet. Colaflasken smed avisens journalist selv for at se om politikeren synes, det var meningsfuldt arbejde at fjerne den igen.

Foto: Red

Står det til Dansk Folkeparti skal arbejdsløse unge mellem 18 og 30 år møde, hver morgen klokken 7 og hjælpe til med at holde byen ren eller hjælpe som ekstra hænder på plejehjem for at få deres løn fra det offentlige. Partiet mener, at de unge selv så hurtigere vil finde et bedre betalt job og spare kommunen for omkring 10 millioner kroner om året.

Af André Bentsen

Det skal være slut med at sove længe og drømme om fremtiden, hvis du er arbejdsløs ung i Rødovre. Står det til Dansk Folkeparti, skal kommunen hurtigst muligt straksaktivere alle arbejdsdygtig unge mellem 18 og 30 år.

Det gør man allerede i Greve Kommune, hvor man kalder princippet for Nytteindsats i service++ – et projekt, der angiveligt har reduceret antallet af unge kontanthjælpsmodtagere til et lille 5-tal og sparet kommunen for 17 millioner kroner, hvis man trækker 750.000 til administration og arbejdstøj fra.

I Rødovre ville den samme manøvre, såfremt den gav samme resultat, betyde en besparelse på cirka 10 millioner kroner om året.

”Dem de har sat i Nytteservice har fundet ud af, at de går og arbejder til en meget lille løn, og så bliver de jo ansporet til at finde noget andet, der er bedre betalt. Samtidig får de noget meningsfuldt at stå op til og noget identitet ud af at gøre en forskel for deres by eller for andre mennesker,” siger Kim Hammer, der både ser for sig, at de unge kan rydde op på gader og stræder og gå ture med ældre fra plejehjemmene.

”Princippet i Danmark er, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man kan. De behøver ikke at samle affald, men det kunne da være vi fik en bedre by ved at lave vores egen udgave af Grevemodellen, og nogle gladere unge, der har noget at stå op til, fremfor at sove til klokken 12,” understreger Kim Hammer.

Han tog i sidste uge forslaget med til bordet under årets budgetforhandlinger, men understreger, at det kan tages op hele året og gennemføres, så snart de andre politikere er enige derom.

Kan bringes op senere

Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S) ville gerne se alles forslag igennem, før han kommenterede.

”Jeg kan ikke på stående fod vurdere, om dette forslag er en god idé,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), der er enig i, at det er et forslag, som kan bringes op året rundt.

Hos oppositionen ser Kim Drejer Nielsen (C) positivt på forslaget.

”Det er et forslag som vi er positivt indstillede overfor. I Greve kan jeg forstå at man nu har ganske få ledige unge tilbage. Det er jo meget positivt. Omvendt kan vi i Rødovre Kommune godt bruge nogle hænder til at feje, fjerne skrald i gaderne og i det hele taget sørge for at byen tager sig indbydende ud,” understreger han.

Det er ikke lykken

Anderledes skeptisk er Enhedslistens Peter Mikkelsen.

”I Kim Hammers optik er det den arbejdsløse, unge som ældre, problemet. For Enhedslisten er det arbejdsløsheden, der er problemet,” starter han.

”Straksaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere i såkaldte nyttejobs løser ingen problemer. I stedet for nyttejobs og meningsløs aktivering peger Enhedslisten på beskæftigelse i ordinære jobs til overenskomstmæssig løn i meningsfulde arbejdsfællesskaber. At kalde nogle jobs for nyttejobs indikerer at andre jobs er unyttige. Fælles for alle jobs gælder, at hvis vi vil have arbejdet udført, skal det være til en overenskomstaftalt løn,” fortsætter Peter Mikkelsen, der mener unge ledige har mere brug for uddannelsesvejledning og opkvalificering.

Kommunerne har allerede mulighed for at straksaktivere i dag, men det sker som regel kun i de tilfælde, hvor jobcentrene mistænker, at den ledige arbejder for sorte penge eller udnytter systemet på anden vis.

”Det er ikke lykken, hverken for jobcenter, den ledige eller kommunen at bruge det yderligere,” mener Peter Mikkelsen.

Kim Hammer mener selv, at lige netop skraldeindsamling og ekstra service ved mennesker er vigtige nyttige indsatser, der samtidig måske kan frigøre penge, der kan investeres andre steder.

”Alle snakker om plastik og miljø og nedbringelse af CO2, så det giver mening lige nu at sætte ind der, men også andre steder kan gavne alle parter. Jeg formidler gerne kontakten til en studietur til Greve,” slutter han.