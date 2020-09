Den lilla rose er en eventyrbuket til børneværelset

Tina Nissen har sammen med en medforfatter fra Jylland skrevet en ungdomsbog, hvor tre troldkvinder forsøger at slippe væk fra Islev. Foto: Brian Poulsen

Bognyt Der kommer med garanti en sygeplejerske eller to ud af de børn, der kaster sig over ny børne- og ungdomsbog om teenagepige, der rejser gennem en portal for at hjælpe tre gamle kvinder, der er forvist fra deres eventyrland og dømt til et liv i alderdom i Rødovre.

Af André Bentsen

Hvis du bliver forvist fra et eventyrland, er der så noget værre sted end Rødovre at havne. Ikke bare Rødovre, men Islev endda. Ikke ifølge forfatteren til en ny børne- og ungdomsbog, Tina Nissen, der sjovt nok selv kommer fra byen.

Sammen med Stine H. Tarp har hun foldet et eventyr om en ung sygeplejestuderende, der vikles ind i et spind om evig ungdom ud for børn og unge.

Det sker i bogen ’den lilla rose’, hvor du følger Lærke og hendes medhjælperes kamp mod alt fra drager til sølvfolk og uoverkommelige bjerge.

Venskaber og magiske væsner

For rejsen er ikke bare noget, der sker i eventyrlandet. I fortællingen følger man Lærkes rejse med sig selv og, hvordan en ung pige, der ikke selv synes hun måske hører til blandt de smukkeste overkommer udfordringer og udvikler sig i takt med eventyret. Ikke mindst takket være alle de ting, hun har lært på sygeplejeskolen.

”Jeg tror, der kommer mange sygeplejersker ud af bogen, for hun er så sej, vores hovedperson,” griner Tina Nissen, da vi møder hende foran boghandleren i centeret, der lige har fået den nye bog på hylderne.

”De tre søstre viser sig at være magiske troldkvinder, der for mange år siden er blevet forvist fra landet Kriga. Nu har de brug for Lærkes hjælp til at vende hjem igen. Derfor bliver Lærke sendt på en mission, hvor hun skal skaffe Den Lilla Rose til de tre troldkvinder, fordi den kan hjælpe dem med at vende tilbage til Kriga,” siger hun og fortsætter:

”På sin mission får Lærke følgeskab af forskellige magiske væsner, der skal vise sig at være et par gode hjælpere undervejs. På rejsen må Lærke flere gange se sin frygt øjnene for at nå frem til Sølvdragen, der siges at vogte over Den Lilla Rose. Det er uden tvivl en farlig mission, hvor Lærkes mod og styrke bliver sat på prøve mange gange. Samtidig er det også en fortælling om venskaber, magiske væsner, trolddom og magi.”

Lang tid undervejs

Hun startede med at skrive på bogen første gang hun var på barsel, for hele 16 år siden.

”Jeg havde kun tid til at skrive i weekenderne og mens jeg var på barsel, så heldigvis har jeg fået tre børn, og nu er den færdig, ikke mindst takket være medforfatteren Stine H. Tarp fra Jylland, der sparkede liv ind i hovedpersonen,” forklarer hun.

Lærke er en ung pige på 19, der lige er kommet ind på Sygeplejeskolen. Hun bor i en lille lejlighed i Islev, tæt på hospitalet i Herlev. Hun er i praktik på et plejehjem, hvor en kvinde, der hedder Rosendal pludselig inviterer hende hjem for at møde hendes søstre.

Og derfra går det hurtigt gennem en portal i en halskæde til det flydende land og magiske væsner og udfordringer, der skal løses for at få fingrene i en ungdomseleksir, der skal give de tre gamle Rødovrekvinder adgang til det magiske rige igen.

”Bogen handler om en teenager, der skal gå en masse farlige ting igennem, hvor hun udfordres af en nymfe, de underjordiske og nogle bjerge og et sølvfolk, men hun får også nogle hjælpere, som eksempelvis Hugtand og sine fangevogtere på slottet,” siger Tina, der har ladet sine børn være prøvekaniner.

”Og de var glade,” griner hun.

Bogen er skrevet i et tempo og sprog, der rammer ned i Harry Potter målgruppen, hvis man læser den selv, men du kan også som forældre læse den højt for børn helt ned til 8 år.

Til gengæld har de to forfattere umiddelbart funder opskriften på, hvordan man holder både unge drenge og piger fast.

”Der skal ske noget i en børnebog, så de får lyst til at læse videre. Derfor slutter vi også alle kapitler med en cliffhanger. Det er svært at få unge til at holde fast i bogen fremfor nettet uden at lokke dem med et nyt tilbud, hver gang det forrige er færdigt,” siger hun og undskylder, at hun i bogen lader som om, at livet i Islev skulle være forfærdeligt.

”Men pointen er også mest, at de gamle damer ikke kan komme tilbage, før de er unge og smukke igen,” lover hun.