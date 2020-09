Corona lukker Gymnasium Til en fe

Rødovre Gymnasium er lukket til efter efterårsferien på grund af stort smitteudbrud. Foto: Arkivfoto

Rødovre Gymnasium har forgæves forsøgt at inddæmme et voldsomt smitteudbrud blandt de yngste elever. Fredag håbede man stadig, at det ville lykkes. Lørdag aften tog rektor den tunge beslutning at lukke gymnasium helt for ikke at risikere flere smittede.

Af Coronavirus