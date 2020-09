CK Fix i nye cykeltriumfer

U15 feltet til DM Foto: Privat

cykelløb Rødovreklubben CK Fix fostrer stadig dygtige cykelryttere i børneafdelingen, hvilket blev bevist i weekenden, hvor der blev kørt SM og DM.

Af Peter Fugl Jensen

”Vores unge talenter tanker op på metal, fart og erfaring ved DM på Stevns og SM på Lolland,” siger formand Helle Pejtersen. Hun fortsætter:

”Efter en ualmindelig sæson på grund af mange aflysninger er det endelig blevet høsttid for de lokale cykeltalenter. I de seneste weekender er der blevet kørt danmarksmesterskab og sjællandsmesterskab i landevejscykling for børn og unge.”

Igen i år var CK Fix på SM- og DM-podiet, da det blev til tre mesterskabsmedaljer.

På vejene omkring St. Heddinge på Stevns cyklede Marius Hobolth så stærkt i U15 klassen, at han kørte en DM-sølvmedalje hjem til Rødovre. Han kørte de 13,4 kilometer i tiden 19:42.

Marius Hobolth blev nummer to til DM i enkeltstart i U15 klassen.

”I den samlede start over 42 kilometer sad både Marius Hobolth, Valdemar Kromann Jensen og Hugo Rishøj med i finalen, der blev afgjort i en tæt massespurt, men de måtte tage til takke med en 14. plads til Valdemar som bedste placering ud af 53 startende ryttere,” fortæller Helle Pejtersen.

Hurtigst var Theodor August Clemmensen fra Aalborg foran Ferderik Dupont Hougaard fra Randers.

Klubben stillede desuden til start med ryttere i U11, U13, U17 samt U15 for piger, hvor Eya Andreasson var bedst placerede til DM med en 10.-plads for U15-piger.

SM-medaljer i enkeltstart

På vejene omkring Nakskov på Lolland hjemtog Valdemar Kromann Jensen bronzemedalje ved SM i U15 i tiden 22:34 for 15 km., mens Marius Hobolth blev nummer 10 og Hugo Rishøj blev nummer 13.

Vinder blev Gustav Johansen fra Roskilde med en gennemsnitsfart på lige under 41 km/t foran sin klubkammerat Nicholas Birkholm Nyegaard.

Samtidig snuppede Aya Andreasson bronzemedaljen for U15-piger i enkeltstart i tiden 26:42 for 15 km.

Den samlede start, som skulle have fundet sted på Amager, måtte desværre aflyses på grund af de seneste coronaregler.



En glad Valdemar Kromann Jensen efter SM-bronzen var kørt hjem.