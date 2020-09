Borger tog sagen i egen hånd under indbrud

En snarrådig borger på Engbovej handlede resolut, da en indbrudstyv fredag aften befandt sig i hans hjem. Foto: Arkiv

politi En snarrådig borger på Engbovej handlede resolut, da en indbrudstyv fredag aften befandt sig i hans hjem.

Af Christian Valsted

En 36-årig udenlandsk mand valgte det forkerte hus, da han fredag aften begik et indbrud på Engbovej.

Klokken 22.05 modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om et igangværende indbrud på villavejen, hvor husets beboer havde lavet en civil anholdelse af den 36-årige indbrudstyv. Det lykkedes husets beboer at holde den 36-årige tyv tilbage indtil en politipatrulje ankom til stedet og formelt kunne finde håndjernene frem.

Allerede dagen efter blev den udenlandske mand fremstillet i retten i Glostrup og her blev han idømt en straksdom på 40 dages fængsel og udvisning af Danmark med indrejse forbud i seks år.