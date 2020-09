Børn skal lære af talende tomatdåse

Bogen er blevet uddelt til alle daginstitutioner i Rødovre Kommune og alle børn har fået et eksemplar med hjem. Den skal være med til at gøre børnene bevidste om, hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet. Foto: Arkiv

billedbog Kan en talende konservesdåse, der drømmer om et liv som stegepande, gøre børn i 3 til 6-års alderen klogere på affaldssortering? Det håber man i Rødovre Kommune, der har foræret en billedbog til alle børnehavebørn om emnet.

Af Christian Valsted

Fakta Det er ikke første gang, at Rødovre Kommune uddeler lærerige bøger til kommunes børn. Tilbage i 2017 fik 400 børn, der alle skulle starte i skole, udleveret bogen ’Arne i Rødovre’, der skulle gøre dem klogere på Rødovres historie og byudvikling.

Bogen havde blandt andet til formål at skabe en fællesskabsfølelse blandt de mange nye skolestartere.

Kreativiteten fejler bestemt ikke noget i en lille ny billedbog, som Rødovre Kommune, i samarbejde med ni andre kommuner, har fået udarbejdet til kommunens daginstitutioner og mere end 1500 børnebørn.

Rødovre Kommune arbejder løbende med at øge bevidstheden omkring affaldssortering blandt børn og unge. Det sker blandt andet gennem undervisningsmateriale til skoleelever, men det er mere udfordrende at nå ind under huden til børnehavebørn med informativ affaldsviden.

Derfor har Rødovre Kommune fået udarbejdet billedbogen ’Frida hjælper Tomas Tomatdåse’, der handler om affaldssortering og som er med til at synliggøre emnet for børn i børnehavealderen.

”Det er vigtigt, at børnene får en fornemmelse af, at det ikke er ligegyldigt, hvor affaldet kommer hen. Med bogen får de en idé om, hvilke typer affald, i dette tilfælde metal, der kan genanvendes og håbet er, at de tager de gode vaner med i skole og videre i livet,” siger Gry Skibsted, der er miljømedarbejder i Rødovre Kommunes miljø- og affaldsafdeling.

Åbner op for dialog

Bogen er en sød og lærerig fortælling om ’Tomas Tomasdåse’, der ønsker sig at blive til en stegepande, men ved et uheld lander i skraldespanden til restaffald og ikke i kassen til metalaffald, hvor drømmen om at blive genanvendt kan gå i opfyldelse.

I bogen får den talende tomatdåse heldigvis hjælp af 4-årige Frida.

”Vi forventer ikke, at de små børn skal vide, hvad der specifikt sker med de forskellige typer af affald, men vi vil gerne lære børnene, at der er forskel på affald.”

“Med bogen åbner vi op for en dialog omkring affaldssortering og at ressourcer kan genanvendes,” fortæller Gry Skibsted.

Bogen gik i trykken i det tidligere forår, men er først blevet delt ud til brug i alle daginstitutioner i Rødovre Kommune i august måned som følge af corona-situationen.

Alle Rødovre Kommunes børnehavebørn har fået et eksemplar med hjem, men hvis det skulle være glippet, kan der hentes et eksemplar på genbrugsstationen på Valhøjs Allé 182.