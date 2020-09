Bodegaer: ”Kan det overhovedet betale sig at holde åbent?”

Coronavirus Som konsekvens af den stigende coronasmitte sætter Sundhedsmyndighederne og regeringen nu nye restriktioner i kraft, som får stor indflydelse på nattelivet hos Rødovres værtshuse. På Rødager Bodega stiller de spørgsmål ved, om det overhovedet kan betale sig at holde åbent.

Af Bertram Vilhelm Hansen

På pressemødet den 15. september meldte regeringen nye restriktioner ud, der kan betyde, at flere barer rundt omkring i Storkøbenhavn, bliver nødt til at dreje nøglen om. Restriktionerne indeholder blandt andet, at alle barer og restauranter skal være lukket klokken 22 og, at alle gæster og ansatte skal bære mundbind, hvis de er i kontakt med gæster. Man skal dog ikke have mundbind på, hvis man sidder ned.

Et af de steder, der frygter for konsekvenserne af de nye skærpede restriktioner, er bodegaindehaver, Søren Egeberg.

Han er ejer af en af byens populære udskænkningssteder, Rødager Bodega.

”Det kommer til at betyde en drastisk nedgang i antallet af gæster og indtjeningsmuligheder,” siger Søren Egeberg.

Han håber, at hans gæster vil vænne sige lige så hurtigt til restriktionerne, som mange har gjort i Tyskland.

”I Tyskland kan det godt fungere, så spørgsmålet er, om folk herhjemme også kan vænne sige til at blive brugt som dresserede cirkusheste,” siger han.

Våd klud

Søren Egeberg frygter, at aktivitet på bodegaer som hans, kommer til at falde en del, da han tænker at folk ikke gider at komme klokken 16 for så at tage hjem klokken 22. Som på mange andre barer og bodegaer, er der mest travlt i de sene aftentimer. Derfor synes bartenderen, at de nye restriktioner føles som en våd klud i ansigtet, efter han og andre i branchen lige havde troet, at det hele ville komme på rette spor igen.

”Folk kommer jo ikke klokken 16 om eftermiddagen, for så at sidde til klokken 22 og gå hjem.”

Søren Egeberg mener at kunne mærke en kæmpe forskel, da regeringen lettede på restriktionerne, og gjorde åbningstiderne længere.

”Da vi åbnede til klokken 02, kunne vi mærke en himmel til forskel,”, siger han.

Derfor stiller han og mange andre bar- og bodegaindehavere spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kan betale sig at holde åbent.

”Spørgsmålet er om det overhovedet kan betale sig at holde åbent, frem for at holde lukket. Det kommer lidt an på, hvordan det ser ud med hjælpepakkerne,” fastslår han.