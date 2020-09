Alle kan smile af Rødovres budget – selv de tandløse

Alle partier er med i forliget for næste års økonomi i Rødovre. Historien er lang, men det er også en særlig tid vi lever i med mange vigtige udfordringer. I onsdagens avis, kan du finde en kortere og mere grafisk oversigt over budgettets vigtigste punkter. Foto: Red

Budget 2021 Kernevelfærden styrkes, grønne tiltag søsættes og der tænkes længere ud i tiden med investeringer i renoveringer af bygninger og veje end normalt. En enig kommunalbestyrelse har netop fordelt 3 milliarder kroner for 2021. En aftale, der også sender penge afsted til at fremskynde minimumsnomeringer, renovere institutioner og sikre udsatte borgere en tur i tandlægestolen.

Af André Bentsen

Fakta Styrket velfærd og grønnere Rødovre

• 2,52 mio. kr. årligt til fremrykket implementering af minimumsnormeringer på ældreområdet (plejehjem)

• 1,68 mio. kr. i 2021 til fremrykket implementering af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet (3.360 mio. kr. i 2022, 1,68 mio. kr. i hhv. 2023 og 24)

• 2,5 mio. kr. årligt til ekstra rengøring og nedbringelse af sygefravær - fokus på hygiejne

• 1,2 mio. kr. årligt til 2 nye profilskoler

• 500.000 kr. årligt til yderligere tandpleje til udsatte borgere

• 600.000 kr. årligt til implementering af klimalov og nedsættelse af § 17 stk. 4-udvalg om klima og miljø med inddragelse af lokalsamfund

• 350.000 kr. i 2021 og 22 til fortsat opfyldelse af servicemål for byggesager

• 500.000 kr. i 2021 til digitalisering af dagtilbudsområdet

• 300.000 kr. til permanentgøre søndagsåbent på Rødovre Bibliotek

• 200.000 kr. årligt til opgradering af Lokalhistorisk samling

• 300.000 kr. årligt til fysisk kontrol af kommunale byggepladser Derudover fjerner forliget følgende ellers planlagte besparelser • 650.000 kr. årligt til fjernelse af besparelse: Sampasning af børn i uge 28-30 i SFO

• 200.000 kr. årligt til fjernelse af besparelse: Kapaciteten på SFO II tilpasses ift. udnyttelsesgraden

• 300.000 kr. årligt til fjernelse af besparelse: Effektivisering ved bortfald af ekstra fridag

• 40.000 kr. i 2021 (80.000 kr. i 2022, 23 og 24)til fjernelse af besparelse: Stigning af takster på musikskolen

• 1,39 mio. kr. i 2021 til fjernelse af besparelse: Materialesamling på PUC – vi undersøger mulighed for en ny ordning fra 2022 Yderligere anlægsopgaver

• Yderligere 16,5 mio. kr. over 3 år til skolehandlingsplanen

• Yderligere 3 x 8 mio. kr. i 2022, 23 og 24 til cykelstrategi, langsigtet indsats

• 1,495 mio. kr. i 2022 til Espevang, Bolængen - toilet/bad og køkken til 12 boliger

• 315.000 kr. til sorteringsskraldespande i det offentlige rum

• 2 x 1,3 mio. kr. i 2022 og 23 til legeplads, Stadionparken og Espelunden park

• 1 mio. kr. i 2023 til stibelysning Harrestrup Å

• 1,9 mio. kr. til Søtorp Børneinstitution, udearealer

• 200.000 kr. til idrætsredskaber på skolerne

Selvom budgetaftalen for 2021 blev underskrevet udendørs i solen på rådhuspladsen søndag eftermiddag, er den blevet til efter meget lange og intense forhandlinger i skyggen af en historisk coronasituation.

Alle partier har sat en krusedulle på aftalen både i form af underskrift, krav og ønsker.

En aftale, der dels styrker kassebeholdningen med 28,5 millioner kroner til hårdere tider og reserverer 21 millioner kroner til uforudsete omkostninger i forbindelse med en genopblusning af coronavirus.

“Det er vigtigt, at vi har noget at stå imod med i det kommende år, men den nære velfærd står stadig øverst på Socialdemokratiets dagsorden,” siger Britt Jensen (S).

Budgettet er hendes første som borgmester, og det er tydeligt, at det har været vigtigt for hende at få samlet hele kommunalbestyrelsen om aftalen.

“Coronasituationen har fået os til at snakke endnu mere sammen og tage fælles ansvar end, normalt. Det kan man mærke på forhandlingerne. Alle har vist ansvar og velvilje. Rødovre er på fjerde år i træk en af de kommuner, der har den højeste befolkningsvækst i landet. Det er vigtigt for os, at Rødovre bliver ved med at være en stærk velfærdskommune, så pengene følger med. Med budgetaftalen har vi lagt over 30 millioner kroner ekstra ind i budgettet til at fastholde vores høje service,” understreger borgmesteren.

Velfærd og grønne investeringer

Hun synes selv, at budgettet står på tre søjler.

“Styrket velfærd, grønnere Rødovre og langsigtede investeringer.

I Enhedslisten glæder viceborgmester, Peter Mikkelsen, sig over, at der endelig er kommet mere klima og velfærd ind i Rødovres budget.

“Vi har bygninger, der forfalder inden vi i sidste øjeblik gør noget ved det. Nu er der en strategi om at lave en langsigtet plan for bedre bevarelse og det samme med vejene. Det er normalt ikke noget, der står øverst på vores ønskeliste, men det giver god mening,” siger Peter Mikkelsen.

Han glæder sig over, at der er bedre normeringer på vej til både de yngste og ældre og at kommunen går et skridt ud over Folketingets indsats og selv sikrer mere tandpleje til udsatte borgere. Pris: 500.000 kroner.

Minimumsnormeringer

Det sker allerede fra næste år, mens minimumsnormeringerne skal sikres i Rødovre i 2024 istedet for, som aftalt på nationalt plan først i 2025.

“Men vi starter allerede nu og arbejder os hen imod det fra næste år af,” understreger formand for Børne – og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Han synes, der er flere steder, man kan se coronalektien i budgetforliget.

“Vi har blandt andet lært, at bedre hygienje gør en kæmpe forskel. Derfor bruger vi nu også 2,5 millioner ekstra om året på renrøgin på institutioner og i hjemmeplejen,” påpeger han.

Regning i børneværelset

Sjældent har det eneste lokale parti med en reel modbejler til en plads i borgmesterstolen smilet så meget over et budgetforlig, som i år.

“Det har ikke været nemme forhandlinger, men vi kan se, at alle partier har fået noget med, som de kan se sig selv i, og som vi også kan være med på. Vi er dog allermest glade for, at man har lyttet til os og ikke optaget så stor gæld, som man kunne have gjort,” siger Anders Torm Nielsen (C).

“Det er fornuftigt at investere i fremtiden, men vi skal passe på, at vi ikke forgælder os, så vi er glade for, at man ikke låner alle de 46 millioner kroner, som man kunne, men kun 15. På den måde kan det måske godt være en god idé at placere en lille del af regningen for fremtiden inde i børneværelset hos dem, der skal overtage efter os,” siger han og bliver afbrudt midt på den tomme rådhusplads af Flemming Lunde Østergaard Hansen (S):

“Hvis man gør det i mine børns værelse, finder man den aldrig igen.”

Flere profilskoler

Der er ingen tvivl om, at coronasituationen har gjort den økonomiske fremtid usikker, og derfor glæder løsgænger Claus Gisselmann Olsen sig også over den økonomiske ansvarlighed.

“Jeg kan godt være nervøs for, hvordan det ser ud lokalt med arbejdspladser og virksomheder, når hjælpepakkerne forsvinder, så jeg er glad for, at vi ruster os, men også, at vi samtidig tænker fremad og laver politiske aftaler, der er gode for borgerne her og nu. Som eksempelvis, at sikre søndagsåbent på biblioteket. Vi kan se, hvordan familierne har indrettet sig idag, og der er søndagen bare vigtig,” understreger han og fortsætter:

“Det er gladeligt, at vi droppper planerne om at hæve taksterne for musikskolen. Vi skal gerne sende det signal, at vi skal have flere ind og spille musik, når vi nu er lige ved at bygge en hel ny bygning til dem. Min kæphest har altid været, at der skal flere profilskoler til i Rødovre, så det er jeg også glad for kommer snart, og hvem ved, måske Rødovre Skole skal have fokus på musik, når de nu er så tæt på.”

Flere varme hænder

SF gik ind til årets forhandlinger med fokus på at fjerne planlage besparelser på det pædagogiske område og sikre kontrol med social dumping på byggepladser.

“Det har været meget konstruktivt. Vi er glade for at besparelserne om eksempelvis sampasningsordning på SFOerne er droppet og, at vi fremrykker minimumsnormeringerne. Vi skal også have mere kontrol med klausuler på byggepladserne, så det er godt,” siger Kenneth Rasmussen (F).

Flere hænder til de ældre og vilde blomster

Han hæfter sig også ved, at der nu kommer 2,5 million kroner mere til ældreområdet end sidste år, hvilket svarer til én ekstra medarbejder per 50 borgere.

Budgettet sender også 200.000 kroner ekstra af sted til Lokalhistorisk Samling og udskyder lukningen af Pædagogisk Udviklingscenter.

“Vi må ikke glemme historien lokalt, og vi har aftalt, at fjerne besparelsen på PUC næste år, men istedet undersøge, hvor meget, der skal stå tilbage i fremtiden, der også giver flere vilde blomster til byen. Det er et godt budget,” mener han.

Bedre idrætsfaciliteter

Det gør Dansk Folkepartis, Kim Hammer også.

“Fordelen ved, at vi alle er med i forliget er, at man kan glæde sig lige så meget over de andres forslag, som dine egne gode idéer,” siger han.

“Vi er glade for minimumsnormeringerne til de ældre og en masse af de andre ting, som vi selv harvde på vores ønskeliste, men også, at Socialdemokraterne foreslog ekstra skraldespande i det offentlige rum og, at vi nu får 200.000 til nye idrætsredskaber på skolerne. Nogle af dem er fra min egen tid,” siger han.

Lytter til hinanden

Hvis man skal finde lidt malurt i champagneglasset, ærgrer han sig over, at renoveringen af Roskildevej og Rødovre Syd i det hele taget ikke igangsættes nu.

“Men nu har borgmesteren foreslået en langsigtet planlægning, der starter med en undersøgelse af, hvor der trænger mest, så det når vi vel til,” siger Kim Hammer, der mener, Socialdemokraterne omvendt har lyttet til Dansk Folkeparti.

“Vi foreslog for flere år siden nedsættelsen af et Paragraf 17.4 udvalg. Det kommer så nu, så vi kan få foreningerne og virksomheder til at komme med input til at gøre byen grønnere. Og så lader vi os inspirere af Greve og skærper aktiveringsindsatsen for de unge under 30 år,” siger han.

Passer på naturen

Det nye udvalg skal komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre kommune i samarbejde med borgere og virksomheder skal arbejde med at skabe miljømæssig bæredygtighed og udmønte verdensmålene, herunder udbredelse af biodiversitet.

“Udvalget skal være bredt sammensat med repræsentation fra bl.a. erhvervsliv, relevante foreninger og andre interesserede,” forklarer borgmester Britt Jensen, der kan se på et anlægsbudget på 133 millioner kroner, der unægteligt vil bringe flere forbedringer med sig.

“Rødovre er kendt for at være en god velfærdskommune. Men vi kan på flere områder gøre det bedre, når det kommer til de fysiske rammer. Derfor fordobler vi puljen til grønne investeringer i kommunens bygninger, så puljen til næste år er på 6 millioner kroner,” siger hun og tilføjer, at man også har lagt tre gange fem millioner kroner ind i budgettet for de kommende år til at bringe daginstitutionerne op på et moderne niveau, samt afsat yderligere 16,5 millioner kroner til ombygning og renovering på folkeskolerne.

“Når det kommer til renovering af bygninger og veje, skal vi være mere på forkant,” siger hun og afslører, at kommunen fremover vil have en budgethorisont, der går ud over de hidtidige fire år.