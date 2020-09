Aflyser gullasch, krudt og kugler

Aflysninger står i disse uger i kø efter den seneste udvikling i smittetallene. Nu er Befæstningsdagen den 27. september også aflyst. Foto: Arkiv/Brian Poulsen

corona COVID-19 har krævet endnu et offer. Den traditionsrige ’Befæstningsdag’ på Vestvolden er i år aflyst.

Af Christian Valsted

I årevis har den historiskinspirerede ’Befæstningsdag’ på Vestvolden været lidt af et tilløbsstykke for især børnefamilier, men i år kommer gullasch-kanonen ikke i aktion.

På baggrund af den seneste udvikling i smittetallene, samt indskærpelsen af forsamlingsforbuddet i Storkøbenhavn, har arrangørerne desværre været nødsaget til at aflyse den traditions-

rige Befæstningsdag på Vestvolden, der skulle have fundet sted i Rødovre søndag den 27. september.

Der er stadig åbent i bunkeren

Ejbybunkeren er fortsat åbent for besøg på egen hånd lørdage og søndage fra klokken 11 til 16. Det gælder også søndag den 27. september, men alle udendørs-aktiviteter er aflyst og der bliver ikke åbent i Artillerimagasinet, som vanligt.

”Vi lukker kun så mange gæster ind i Ejbybunkeren ad gangen, at der er god plads til at holde god afstand, så en smule ventetid kan forventes på travle dage. Bestilte rundvisninger og skoletjenesteforløb gennemføres som aftalt,” fortæller Martin Jespersen.