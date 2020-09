Aflyser Frivillig Fredag

Sådan så der ud, da der sidst var Frivillig Fredag på Rødovregaard - men det bliver der intet af i år. Foto: Arkiv

Coronavirus Det skulle have været en dag, hvor alle de mange ildsjæle i byen kunne vise, hvad de brænder for frem for alle os andre. Men nej. Frivillig Fredag er aflyst.

Af André Bentsen