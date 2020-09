Ældre kvinde advarer imod tricktyve

Det er i kvarteret her i Carlsro, at de unge mænd i lørdags snød sig ind hos en ældre kvinde og stjal familiesmykkerne. Foto: Arkiv

Tricktyve En folkepensionist blev i lørdags udsat for et grimt tyveri i sit hjem i Carlsro. Nu advarer hun andre mod at lukke fremmede ind.

Af André Bentsen

Hvis man som ældre folkepensionist bor alene i Rødovre, og sidder og venter på, at nogen handler ind for

”Min mor der bor alene, blev i lørdags udsat for et grimt tyveri. Hun er folkepensionist her i Rødovre,” fortæller en voksen datter til Rødovre.

Hun viderebringer en advarsel fra sin mor:

”Det har været en ubehagelig oplevelse, så jeg vil gerne advare andre gennem avisen.”

Deler advarsel

Kvinden, der bor alene i Carlsro var lige kommet hjem fra hospitalet og ventede på, at en person, der skulle handle ind for hende, kom med madvarer.

Da det rumsterede i stuen troede hun derfor, at det bare var indkøbshjælpen.

Først da en ung mand på cirka 20 år og gebrokken dansk tale beder hende om hjælp til at skrive noget, fatter hun mistanke.

”Min mor får kigget over skulderen og ser, der også er en i det tilstødende værelse. Hun spørger; hvad laver du der, men tyven når at stikke af med smykker fra et langt liv, og lidt penge,” fortæller den voksne datter, der håber, at andre ældre i kvarteret vil lytte til moderens advarsel.

”Hun er meget usikker nu og det er bare så synd for hende. Det skal ikke gå ud over andre også,” slutter hun.