9000 lider af slidgigt i Rødovre

Rødovre runder 9000 med slidgigt. Foto: SignElements

gigt Ikke mindre end 9000 indbyggere i Rødovre lider lige nu af slidgigt. Heldigvis er der gode råd at få til forebyggelse og smertelindring.

Af André Bentsen

Av, av, av. Det knager og gør ondt i ledene, når man lider af slidgigt i mere eller mindre grad.

Og det er der mange, der gør i Rødovre. Rigtig mange.

Nye tal indikerer, at 9000 borgere er slidgigtplagede i Rødovre, men der er hjælp at hente.

Slidgigt er den mest udbredte gigtsygdom i Danmark og antallet af danskere med diagnosen vil, ifølge Gigtforeningen, stige markant i de kommende år. Det er de seneste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, der viser, at 21,9 procent af borgerne i Rødovre Kommune er ramt af folkesygdommen, hvor brusk omkring kroppens led gradvist nedbrydes med nedsat bevægelighed, stærke ledsmerter og forringet livskvalitet til følge.

Søger mod medicin

Aksel Munksgaard er marketingdirektør hos lægemiddelproducenten Pharma Nord, og ifølge Munksgaard søger et stigende antal danskere medicinsk behandling for at komme af med de smerter, slidgigten forvolder dem.

Slid er ikke synderen

Ifølge ernæringsterapeut Frede Damgaard er det en udbredt misforståelse, at slidgigt alene opstår som følge af slid og kun hos ældre mennesker.

Derfor er det mere retvisende at benævne sygdommen med navnet artrose, som direkte oversat betyder ledlidelse.

“Slid og alder er langt fra de eneste årsager til artrose. Også arvelighed, fysisk inaktivitet, kropsvægt og tidligere skader har stor betydning for, om man er disponeret for sygdommen,” fortæller han.

Du kan selv gøre en aktiv indsats

Frede Damgaard slår fast, at nedbrudt brusk aldrig kan opbygges igen. Alligevel er der ved let nedbrydning af bruskvæv mulighed for at opbygge noget eller hæmme yderligere nedbrydning. Nogle kan selv ved mere fremskreden slidgigt opleve en bedring af styrke og fleksibilitet i leddene og lindring af irritationerne, hvis de følger Frede Damgaards råd.

Træning er hjørnesten

Det er vigtigt at bevæge sig, så ledvæsken smører leddet og tilfører brusken næring. Før man trækker i løbetøjet, bør man altid få professionel vejledning for eksempel på et rehabiliteringscenter, hvor der udarbejdes individuelle programmer.

Støtte og aflastning

Indlæg og bandager med stivere kan også give en god støtte og aflaste leddene.

Fokus på kost

En sund og varieret kost med mange grøntsager, kommer man langt med. Fed fisk er især godt, da mange studier tyder på, at omega-3-fiskeolie kan være forebyggende og lindrende.

Er man overvægtig, kan det også være en fordel at smide de ekstra kilo. Et vægttab på 10 procent giver en funktionsforbedring på 30 procent.